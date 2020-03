Coppia contagiata di San Marco “Stiamo benino ma il vostro affetto è meraviglioso”

San Marco in Lamis

, 07 marzo 2020. “Siete strepitosi non meritiamo tanto! Stiamo benino ma il vostro affetto e il vostro calore contribuiranno a farci stare sempre meglio; esprimiamo tanto cordoglio per la famiglia colpita dal lutto che in questo momento é affranta dal dolore e comprendiamo anche la rabbia che hanno espresso, siamo medici da 38 anni in prima linea, sappiamo che non è facile accettare tutto ciò“.

E’ quanto riportato sui social da Giuseppina e Raffaele, marito e moglie, di 63 anni, entrambi medici di San Marco in Lamis (Foggia), risultati positivi al Coronavirus. Come riferito, l’uomo per motivi professionali è entrato in contatto con il pensionato 75enne deceduto giovedì 27 febbraio nel comune Garganico contagiato da Covid-19.

“La popolazione di San Marco in Lamis non deve aver tanta paura il contagio avviene solo con contatti molto stretti e duraturi e non tutti sono recettivi; pertanto vi invito a stare sereni e non scagliarvi contro nessuno”. Siamo tutti vittime l’unico carnefice é un virus”, concludono.