Coronavirus, deceduto 78enne di Cagnano Varano. “Isolati contatti stretti”

è stata accertata la presenza di COVID-19 in un uomo di 78 anni deceduto oggi nella provincia di Foggia (si tratta del 78enne P.B., prima di andare in pensione svolgeva l’attività di falegname,ndr)

Bari, 07 marzo 2020. Il presidente della Regione Puglia, Michele, con riferimento all’emergenza Coronavirus e sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro ha comunicato che “Sarà l’Istituto Superiore di Sanità a dare la definitiva conferma e stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso quando analizzerà i campioni clinici. Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Foggia, come da protocollo regionale, ha attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche provvedendo a isolare tutti i contatti stretti.

Come riporta l’Ansa Puglia, il 78enne di Cagnano Varano, P.B., con patologie pregresse, “è stato ricoverato l’altro ieri prima all’ospedale di San Giovanni Rotondo, poi trasferito al policlinico Riuniti di Foggia ed infine all’ospedale Tatarella dove è deceduto”. “I locali ospedalieri dove è transitato il pensionato sono stati bonificati e sanificati”. “Intanto in provincia di Foggia sale a 12 il numero dei contagiati. Risultati positivi al tampone un parente del pensionato di San Marco in Lamis morto il 27 febbraio ed un uomo di 64 anni di San Nicandro Garganico ricoverato in cardiologia a San Severo”.

Le altre due vittime, della Provincia di Foggia sono: un 76enne di Peschici, operaio in in pensione, deceduto il 5 marzo scorso nel reparto di geriatria dell’ospedale di San Giovanni Rotondo. Nell’uomo era stata accertata la presenza di COVID-19, ma anche in questo caso si parla di “un paziente con importanti patologie di base”. Sarà l’Istituto Superiore di Sanità a dare la definitiva conferma e stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso, allo stato non provato, quando analizzerà i campioni clinici. Il primo decesso è stato quello del 75enne di San Marco in Lamis.

Rilevato un caso positivo al Covid-19 in Provincia di Lecce. Il test sarà inviato all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. Il Dipartimento di prevenzione della Asl di Lecce e Bari hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Ospedale di Putignano: già sanificati gli ambienti, avviati i controlli sui contatti stretti del paziente positivo Covid-19 (registrato nel bollettino di ieri). È confermata la positività al batterio SARS-CoV2, responsabile della malattia Covid-19, di un paziente ricoverato nell’Ospedale di Putignano. Un’ambulanza dedicata, stamattina alle ore 12, ha trasferito il paziente nell’Unità Operativa di Malattie infettive del Policlinico di Bari. Le condizioni dell’uomo sono giudicate buone dai sanitari. La direzione medica dell’Ospedale e il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari immediatamente dopo l’esito del tampone hanno disposto, come da protocollo regionale, la sanificazione degli ambienti ospedalieri interessati, a partire dalla degenza, una camera singola. La situazione è sotto controllo, sono state contemporaneamente avviate le verifiche sanitarie su tutti i contatti stretti, ossia il personale – in numero limitato – che è stato in contatto ravvicinato con il paziente durante la permanenza in Ospedale e che, attenendosi strettamente ai protocolli, ha indossato i dispositivi di protezione individuale già all’insorgere dei primi sospetti diagnostici. I tamponi cui sono stati sottoposti i contatti stretti saranno esaminati nel Laboratorio di Biologia Molecolare dell’Unità di Igiene del Policlinico di Bari e, entro tre ore, saranno disponibili i risultati. Nel frattempo, la Direzione medica dell’Ospedale di Putignano ha disposto la sospensione temporanea delle attività di ricovero ordinario e ambulatoriali.

Seguirà nelle prossime ore il bollettino sanitario della giornata

