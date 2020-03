Coronavirus, nuovo caso a Torremaggiore. Sindaco “Nessuna complicanza respiratoria”

Foggia, 07 marzo 2020. Ieri sera sono stati segnalati 2 nuovi casi di Coronavirus riguardanti la Provincia di Foggia. La conferma ufficiale è giunta in serata tramite un post di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. “Tutti i test positivi -scrive- verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Foggia, BAT, Lecce e Bari hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti”. Il bilancio in Puglia è dunque di cinque nuovi casi e un totale di 24 persone, di cui due morti.

Uno dei due nuovi positivi al test è un giovane 30enne di Torremaggiore che potrebbe aver contratto il coronavirus direttamente al Nord Italia in un viaggio di lavoro. È ora in quarantena in isolamento a casa. Attivato dalla Asl il protocollo per la famiglia già in quarantena. Si sta costruendo il suo percorso e la rete di contatti. “Ho ricevuto anche la chiamata dal dott. Piazzolla, Direttore Generale dell’ASL Fg, che mi ha aggiornato sul quadro clinico del nostro concittadino ed è emerso che il ragazzo aveva solo i decimi di febbre e nessuna complicanza respiratoria”, spiega il sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo al sito Torremaggiore.com “Era nella sala pre-triage al Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Severo. I medici hanno ritenuto opportuno farlo tornare a casa ad attuare la quarantena. Il protocollo ha funzionato benissimo perchè il contagio nel Pronto Soccorso non c’è stato e perciò la tenda pre-triage è servita! Mi complimento con la Direzione Generale dell’ASL e con tutto il personale sanitario di San Severo e di tutta l’Italia che stanno svolgendo un grande lavoro”.