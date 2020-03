Direttiva per Ospedale Manfredonia e strutture Asl Foggia “Sospensione attività ordinarie”

StatoQuotidiano

dal 07 marzo 2020 e fino al 15 marzo 2020

assicurare esclusivamente

intervento delle Guardie di Vigilanza e/o delle Forze dell’Ordine nel caso di un “mancato rispetto della presente direttiva”

, 07 marzo 2020. Dopo le indiscrezioni di, la comunicazione ufficiale dell’Asl Foggia, a firma del Dge del Direttore sanitario Antonio: “in considerazione dell’attuale quadro epidemiologico da infezione da coronavirus ‘SARS COV-2’ presso la provincia di Foggia, a scopo puramente precauzionale,“, si è disposto “per le attività di tutte le strutture sanitarie territoriali, la“. Si è disposto al contrario di “: 1. Attività di urgenza; 2. Attività ambulatoriali per pazienti oncologici a terapia salvavita”. “I Direttori ed i coordinatori sono invitati – è riportato nella nota – a sospendere in agenda di prenotazione ed assicurare che le presenti indicazioni siano affisse all’ingresso della struttura sanitaria, a vigilare l’accesso ai cittadini”. Naturalmente,

La sospensione delle attività (tranne i casi indicati) ha riguardato anche il Policlinico Riuniti di Foggia e Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

FOCUS STATOQUOTIDIANO

(Ore 17.30, 07 marzo 2020). In aggiornamento a quanto riportato, non ci sono al momento casi ufficiali di persone residenti a Manfredonia risultate positive al nuovo coronavirus Covid-19. E’ quanto emerge da raccolta dati di StatoQuotidiano.it. Per quanto riguarda le informazioni su un istituto scolastico del centro, si ribadisce che non sono stati riscontrati casi di positività di alunni, docenti, personale al coronavirus, trattandosi di una quarantena volontaria da parte di una ragazza.

SCUOLE. Si ricorda che il Governo ha stabilito la chiusura ufficiale delle scuole fino al 15 marzo 2020, con interventi di sanificazione straordinaria per gli istituti scolastici della Provincia di Foggia, a firma del Presidente Nicola Gatta, che continueranno nei prossimi giorni.

PRE-TRIAGE. Come nell’area di Casa Sollievo della Sofferenza, e del Policlinico Riuniti di Foggia, è stata attivata all’esterno del Pronto Soccorso la struttura del pre-triage. Come in tutt’Italia, nell’ambito di controlli relativi al Coronavirus, si tratta di strutture che svolgeranno la funzione da “filtro di pre-triage e dedicate all’accoglienza, evitando cosi’ situazioni di promiscuità nelle attese per i casi di sospetta sintomatologia“.

p.o. manfredonia: blocco tutti i congedi ordinari fino a nuova disposizione

Inoltre, attraverso un avviso ufficiale, la Direzione Strategica dell’Azienda ASL FG ha disposto dal 27 febbraio 2020 “la limitazione temporanea dell’afflusso dei visitatori a scopo preventivo, considerata la situazione epidemiologica nazionale riguardante l’infezione da Coronavirus“. “Pertanto, con decorrenza immediata, l’accesso ai reparto di degenza sara consentito ad un solo visitatore per paziente, previo permesso scritto del Responsabile di reparto o del suo sostituto o del medico in servizio di guardia“. “Si confida nella stretta osservanza di quanto disposto, nell’interesse della salute pubblica e di quella dei nostri ricoverati”, precisa l’Asl Foggia. L’avviso sarebbe stato diramato in tutte le strutture sanitarie correlate all’Azienda sanitaria locale.

Numeri verdi regionali: PER LA PUGLIA 800 713 931

