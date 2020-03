Foggia, controlli straordinari PS tra Candelaro e Carmine Vecchio

Al servizio hanno preso parte un equipaggio composto dagli Agenti della Polizia di Stato della Questura di Foggia

, 07 marzo 2020. Nell’ambito dell’attività di coordinamento tecnico dei servizi di contrasto a varie forme di illegalità diffusa in ambito cittadino, nella giornata del 5 marzo 2020, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha riguardato i quartieri Candelaro, Borgo Croci, Comparto Biccari e Carmine Vecchio.dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, Agenti della Squadra Mobile e della Polizia Amministrativa ed una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri. L’azione sinergica ed articolata sul territorio ha consentito di prevenire efficacemente ogni forma di attività illecita, le pattuglie dislocate negli incroci nevralgici hanno eseguito posti di controllo verificando la posizione di numerosi soggetti: in particolare sono state controllate 122 persone, di cui 22 con precedenti di polizia; controllati 68 veicoli ed elevate 4 contravvenzioni per violazioni al C.di S.. Ritirata una patente di guida ed una carta di Circolazione. Eseguite tre perquisizioni personali, di cui due estese ai veicoli.

Nell’ambito di tali attività, personale della Polizia Amministrativa procedeva al controllo un circolo privato della zona del centro cittadino, dove è stata riscontrata la presenza di due persone di cui una con precedenti penali, inoltre si rilevava l’illecita attività di scommesse su eventi sportivi e per tale motivo il presidente del circolo veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica.