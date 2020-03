La lezione che la scuola riceve dall’emergenza corona virus

Per la prima volta da almeno settanta anni si assiste a qualcosa di assolutamente nuovo: la chiusura delle scuole di tutti i gradi fino all’Università. È stata una misura certamente giusta e presa in sintonia con tutte le raccomandazioni del protocollo minimo di igiene individuato per evitare la virulenza del contagio. Dunque si deve escludere la concentrazione di persone in pochissimo spazio. Che poi gli studenti, come alcune foto sul web dimostrano, stiano attenti a non fare gruppo in piccoli spazi nei luoghi abituali di ritrovo questa è un’altra storia.

Chiudere le scuole è una forma di ammissione implicita della necessità di stare veramente attenti a qualcosa da cui gli stessi scienziati sono stati sorpresi tanto che le loro risposte oscillano tra “un virus che è poco più di una normale influenza” e invece che “qui si tratta di una influenza nociva in modo molto più alto di quello che sperimentiamo normalmente”. E su tutto si staglia il problema forse più vero: in attesa di capire con quale pericolo abbiamo a che fare, i posti letto per assicurare la ripresa della normale respirazione potrebbero non bastare. Dunque ad ognuno di noi è affidata la sorte del proprio vicino. Una cosa mai sperimentata dal dopoguerra.

Intanto le scuole non solo sono chiuse ma i media fanno intendere che si potrebbe arrivare ad aprile con la proroga della chiusura.Facendo due conti, l’anno scolastico è praticamente finito. Subito dopo la data prevista per la ripresa delle lezioni ci sono infatti le vacanze di Pasqua e poi resterebbe solo un mesetto di ripresa di una parvenza di normalità, nella quale si rischia di assemblare nella mente degli alunni nozioni su nozioni che non servono a nulla a una scuola vera, il cui compito è di stabilire cosa fare delle nozioni che si acquisiscono, non di farne un pieno privo di senso.

Il compito della scuola è quello di formare futuri buoni cittadini, dunque persone pensanti con un senso critico ben strutturato. La strutturazione ha una sua gradualità personale e collettiva, di cui ogni docente deve tenere conto. Si parla anche di recuperi nei mesi estivi. Ma anche qui si entra in gioco un meccanismo che poco giova all’apprendimento perché nessuna scuola è probabilmente attrezzata con condizionatori che possano attenuare il caldo equatoriale della nostra regione. Di solito i condizionatori sono presenti negli uffici ma non nelle aule.

Che fare allora di questo anno scolastico? Una ipotesi: chiuderlo qui, senza paura di dire quello che tutti sentono e percepiscono come una perdita comunque in atto. Che comunque vadano le cose, quello che si è fatto si è fatto. Lo stillicidio delle proroghe di chiusura aggiunge stress a stress in un lavoro, quello del docente e quello dello studente, che si avvantaggia solo nella costanza della quotidianità. I virologi stessi – stando sempre ai media – non assicurano che il caldo faccia sparire questo virus. La eccezionalità di questa pandemia richiede anche pensieri e decisioni mai sperimentati prima, dunque si potrebbe chiudere l’anno qui per le classi intermedie, consentendo solo ai ragazzi degli ultimi anni di fare gli esami. Anche questo si dice: che gli esami potrebbero essere modificati. Ma certo vanno sostenuti, anche perché il numero degli studenti è più gestibile. Una chiusura per un paio di mesi, una sosta non solo della scuola ma una sosta che abbracci più categorie è una misura invocata dal prof. Luca Ricolfi, sociologo e ordinario di Analisi dei dati nell’Università di Torino, che, sulla base della sua esperienza di interprete dei dati, pur parlando di ipotesi, esprime il parere che se ci fermiamo per due mesi, “salviamo la pelle”, perché le strutture ospedaliere non sono attrezzate per accogliere un numero alto e non previsto di degenti bisognosi di rianimazione. Con la consapevolezza di attraversare la recessione ma con la fiducia di uscirne prima possibile.

Per quanto riguarda il mondo dell’Università, le tesi di laurea e di specializzazione dovrebbero essere garantite, anche in video, data l’eccezionalità del momento. Anzi, si aspettano nuove forze da inserire subito in campo medico. A proposito di lezioni a distanza. Le scuole attrezzate a vocazione tecnica e tecnologica le stanno già sperimentando. Il problema però è che bisogna essere chiari anche su questo fronte: l’insegnamento, che significa “segnare in”, imprimere contenuti forti alla mente e alla psiche, può e deve utilizzare il computer solo come strumento di appoggio e non di sostituzione della presenza fisica dell’insegnante. L’insegnante, infatti, attraverso il linguaggio verbale e quello del corpo, della mimica, della postura e dei movimenti nello spazio aula, assegna il valore di importanza ai contenuti che evidenzia alla classe. E la classe formata da persone che assorbono in base proprio a questi dati i valori di ogni insegnamento. Si impara per imitazione. Non bisognerebbe dimenticarlo mai. La presenza fisica dell’insegnante è insostituibile. Per definizione. Inoltre, è stato anche detto da un sindacalista in tv proprio oggi su tvsky, non bisogna delegare l’insegnamento ad aziende e ad eventuali gruppi di potere che gestiscono piattaforme on line. Bisogna stare attenti insomma, come pure per i libri di testo è stato risposto, nelle mani di chi è messa la nostra gioventù. Questa attenzione prende il nome di democrazia.