Lavori strada Panoramica Sud, chiusura nuovo tratto dal 9 al 13 marzo

Monte Sant’Angelo, 07 marzo 2020. La strada Panoramica Sud, già attualmente interessata da lavori di manutenzione straordinaria, sarà oggetto di lavori di sbancamento del costone roccioso in prossimità di via dei Grimaldi nel periodo dal 9 al 13 marzo 2020 con conseguente interdizione alla circolazione stradale. Infatti, resterà chiusa ad autobus turistici e mezzi pesanti, a tutti gli altri veicoli sarà chiuso solamente il tratto sottostante Via Grimoaldo I (zona Croce) e verranno trasferiti i capolinea degli autobus a lunga percorrenza e quelli da/verso San Giovanni Rotondo.

CAPOLINEE AUTOBUS

• Il capolinea degli autobus (partenza e arrivo) di linea a lunga percorrenza interregionale ed extraregionale (Torino, Milano, Emilia Romagna, Roma, ecc..) è temporaneamente trasferito in zona Castello-parcheggio comunale.

• Il capolinea degli autobus di linea da e verso San Giovanni Rotondo è temporaneamente trasferito in zona Castello-parcheggio comunale. Pertanto gli stessi non raggiungeranno, nel periodo interessato, né viale Kennedy né piazza Duca D’Aosta.

• Le partenze e gli arrivi degli altri autobus di linea (Manfredonia, Foggia, Mattinata, Vieste) non subiranno variazioni.

TRANSITO VEICOLI

Sulla strada Panoramica Sud, nel periodo dal 9 al 13 marzo 2020, dalle ore 6.00 del lunedì alle ore 18.00 del venerdì, e comunque fino all’ultimazione dei lavori:

• È vietato il transito agli autobus turistici e ai mezzi pesanti (sup. a 5 t.), i quali saranno impossibilitati ad attraversare l’abitato. Pertanto i mezzi provenienti da Manfredonia dovranno ripercorrere la S.P. 55 in uscita e quelli provenienti da San Giovanni Rotondo dovranno ripercorrere la S.S. n. 272; • a tutti gli altri veicoli, nel medesimo periodo temporale, è consentita la circolazione, fatta eccezione del tratto di strada interessato dai lavori di sbancamento e che vedrà coinvolto il tratto sottostante via Grimoaldo I (zona Croce). “Ci scusiamo per i disagi che eventualmente saranno causati ma servono per riqualificare e valorizzare la nostra Città. Grazie per la collaborazione” – fanno sapere dal Comune.

Per informazioni: POLIZIA LOCALE | Piazza Roma, 2 – [Tel] +39 0884 566208 -| [@] vigili@montesantangelo.it | www.montesantangelo.it