Manfredonia. “Caro Corona Virus, scusami se ti scrivo….”

“Caro Corona Virus, scusami se ti scrivo….

Volevo solo dirti che non mi fai paura…..

Sei giunto fin qui inesorabile, inatteso ed irruento, a stravolgere la nostra quotidianità.

Scuole chiuse, divieto di contatti sociali, vorresti persino impedirci di salutare un’amica o abbracciare un familiare…

Volevo dirti che non mi fai paura…

Che per te mi dispiace immensamente ma non c’è posto fra i miei pensieri.

Fin da bambina mi hanno insegnato ad avere coraggio,

a lottare e a non avere paura né del buio, né della gente.

Tu sei infinitamente piccolo, il potere della mente umana infinitamente grande…..

Ho imparato a superare tutto, mille difficoltà,

ad andare sempre dritta per la mia strada, come un treno in corsa ed

ora non sarai tu a fermarmi.

Di malattie ne ho viste tante, a tre anni stavo quasi morendo per delle complicazioni al morbillo, a nove non volevano farmi fare la Comunione per tre mesi di malattia… Alle superiori le mie amiche sorridevano, ero sempre la prima in classe ad ammalarmi e l’ultima a rientrare a scuola.

Poi quella debolezza si è trasformata in una grande forza che nessuno potrà mai scalfire.

Non potrai impedire alle rose di sbocciare, né agli alberi di fiorire e Simba,il mio gatto, continuerà indisturbato a scorazzare in giardino…

La primavera arriverà e con essa la Pasqua di Resurrezione, questa è la natura delle cose.

E’ vero, sì, ci hai costretti a casa, ma anche nel buio della mia stanza non potrai impedire agli occhi di mia figlia di brillare, né all’infinito del suo sguardo di vibrare. Lei non sa nemmeno chi tu sia, è contenta di giocare con le sue bambole. E noi continueremo ad abbracciarci la sera fra le lenzuola, e a raccontarci storie di draghi,principesse e faraoni perché non è cambiato niente…

Tornerò a guardare il mondo con gli occhi di bambina, proprio non riesco ad addormentarmi pensando a te. I gabbiani libreranno alti nel cielo perché non potrai impedire al sole di sorgere, né al vento di soffiare. E quando tutto sarà finito, camminerò a piedi nudi sulla sabbia, il mare sarà lì ad aspettarmi e non lo potrai fermare…

Le risate dei bambini riempiranno le strade vestite a festa, i pescatori partiranno con le loro barche e i forestieri torneranno… Il profumo dei gelsomini resterà lo stesso, si spanderà nell’aria, mi chiuderò alle spalle la porta di casa ed ogni cosa tornerà al suo posto…. di te resterà solo il ricordo.

Caro Corona Virus scusami, ma non c’è posto per te nei miei pensieri… Ora devo andare…ho ancora mille sogni da realizzare.”

(Manfredonia, 07 marzo 2020)