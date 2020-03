Zapponeta – Manfredonia, controlli a tappeto dei Carabinieri nelle masserie

Manfredonia, 07 marzo 2020. Un probabile servizio di controllo del territorio dei Carabinieri, come in altre aree della Provincia di Foggia, è in atto da stamani tra Zapponeta e Manfredonia. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it , ci sarebbero stati una serie di c ontrolli a tappeto con l’ausilio di più reparti in alcune masserie.

Intanto, come pubblicato in un’altra sezione del sito, sono stati confermati stamani dal Viminale, per tutto il mese di marzo, i rinforzi per le Forze di Polizia inviati a Foggia , sin dal 20 gennaio, dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, dopo l’escalation criminale registrata ad inizio d’anno. Si tratta di un contingente straordinario costituito da 91 operatori appartenenti alle varie Forze di Polizia che sono destinati al potenziamento del dispositivo di prevenzione e controllo del territorio nonché di personale specializzato nell’espletamento di servizi particolarmente delicati, come quelli a tutela delle persone sottoposte a protezione personale per avere denunziato la mafia ed il racket delle estorsioni.