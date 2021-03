“Autovelox ‘trappola’ a Zapponeta, il giudice annulla le multe ma il Comune ricorre in appello”

(FONTE: foggiatoday). Il Comune di Zapponeta non vuole darla vinta agli automobilisti beccati dall’autovelox e graziati dal giudice di pace di Manfredonia. Ha deciso di resistere in appello contro cinque sentenze con cui sono stati accolti altrettanti ricorsi e annullate le multe.

L’amministrazione comunale, presentando appello dinanzi al Tribunale di Foggia, intende far valere le sue ragioni, corroborate anche dal parere del responsabile del settore Polizia Locale, l’ispettore capo Maria Assunta Buonpensiero, che ritiene non condivisibili le sentenze per due ordini di ragioni: la “erronea individuazione delle norme del codice della strada da applicare alla fattispecie in questione da parte del giudice di pace” e la presenza di sentenza su caso specifico che costituisce precedente.

