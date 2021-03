Capone: “Istituiremo la rete pugliese delle donne elette, come prevede la legge regionale”

Istituire la rete delle donne pugliesi elette. Lo prevede la Legge regionale, la n.7 del 2007, sul punto mai attuata, ed è la proposta della Presidente del Consiglio regionale della Puglia Loredana Capone che, per questo, domani, lunedì 8 marzo, alle 15, sulla piattaforma del Consiglio, ha convocato tutte le elette di Puglia, a partire dalle assessore e le consigliere regionali.

L’incontro, per volontà della Presidente, sarà aperto alla stampa a tutte le cittadine e cittadine pugliesi tramite il link allo streaming

https://conferenza.consiglio.puglia.it/UmV0ZWRvbm5lZWxldHRl.

“È tempo di una politica per le donne – ha detto la Presidente Capone. Le questioni di genere e generazionali non possono più aspettare, chiedono alla politica nuovi diritti e nuove opportunità. D’altra parte l’economia non potrà mai riprendersi del tutto se non vi parteciperanno appieno e a tutti i livelli.

La rete delle donne elette è un organismo estremamente importante in questo senso, per promuovere e valorizzare la presenza delle donne nelle Istituzioni e nella vita politica, per diventare, nel tempo, incubatore di idee e progetti condivisi, dal Gargano al Salento, in una visione di Puglia che, attraverso il coinvolgimento delle donne, punta a migliorare la vita di tutti i Pugliesi”.