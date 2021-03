In occasione della celebrazione della “Festa delle Donne”, che avrà luogo lunedì 8 marzo, un gruppo di brillanti donne di Manfredonia, appassionate di camminamento, componenti dell’Associazione “Happy Walker”, ha organizzato il 5 marzo 2021, una iniziativa atta a sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sulle donne.

Le ragazze hanno iniziato la loro ammirevole performance, dandosi appuntamento presso il monumento dedicato a Re Manfredi in piazza Silvio Ferri, dove sulle scale della spiaggia libera, guidate dalla brava insegnante di ballo Mariangela Vairo hanno ballato sulle note dell’hully gully delle donne.

Hanno poi effettuato un percorso a piedi di 4 chilometri in direzione Siponto, passando per il porto turistico e poi sono ritornate in Città attraversando corso Manfredi, inneggiando slogan contro la violenza sulle donne. Alla manifestazione hanno aderito e partecipato anche componenti maschili della stessa associazione locale di camminatori.

Le lodevoli ragazze della “Happy Walker”, si sono così espresse per la realizzazione della loro encomiabile iniziativa: “Ci sono modi diversi di far sentire la propria sensibilità e sostenere le proprie idee…c’è chi protesta, chi sciopera e poi chi cammina per supportare una buona causa. Nasce proprio in questo il nostro intento di sostegno…quattro chilometri da fare a piedi, che abbiamo fatto il 5 marzo scorso, proprio in prossimità della “Festa delle donne” dell’8 marzo. Noi lo facciamo contro la violenza, pensando principalmente per dare voce alle donne…di supportare le tante donne in difficoltà, offrendo loro sostegno e promuovendo la necessità per tutte di raggiungere e affermare la propria autonomia individuale, culturale e professionale. Partecipando alla camminata, abbiamo offerto un sostegno morale alle donne maltrattate, con situazioni di violenza…Allacciare le scarpe, un gesto apparentemente semplice, ma così ricco di significato! carico di paure, euforia, eccitazione, aspettative e speranze…prima di un allenamento, prima di una gara. Questa volta sarà carico di sensibilità, di amore, comprensione e senso di condivisione e umanità. Quindi allacciamoci le scarpe noi tutti insieme più forti della violenza”.

**Va ricordato che il 25 novembre si celebra nel mondo la giornata internazionale per l’eliminazione delle violenze contro le donne, iniziativa istituita nel 1999 dall’Assemblea delle Nazioni Unite.Da allora in Italia, come in molti paesi, l’avvenimento viene rappresentato con il colore rosso, con iniziative varie, presidi, campagne sociali, flashmob e assemblee virtuali, per sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sulle donne.

fotogallery Franco Rinaldi

A cura di Franco Rinaldi, Manfredonia 07 marzo 2021