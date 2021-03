Pesca e salute mentale. “Opportunità di socializzazione” nel laghetto Leccese in zona Salice a Foggia

Foggia – Una giornata in compagnia tra pesca e salute mentale in questo periodo in cui le occasioni di incontro sono state veramente rare.

La giornata di sabato 6 marzo ha visto avviarsi il progetto “RIPARTIAMO DAL LAGO LECCESE- INSIEME A PESCA NELL’AMBIENTE” presso il Laghetto Leccese –zona Salice – Foggia.

Protagonisti dell’evento, 15 persone con disabilità psichiche affiancate da collaboratori-tecnici dell’ASD Triton Team e da un istruttore federale durante il percorso formativo-pratico.

Obiettivo principale: condividere la pesca quale disciplina sportiva creando, attraverso di essa, “opportunità di socializzazione e di conoscenza per le persone con disabilità psichiche e per i loro famigliari”, come ha evidenziato il presidente dell’Anpis, Antonio Lo Conte; favorire processi di inclusione animati da valori “di amicizia, di passione per la pesca, rispetto per l’ambiente”, come ha sottolineato Gianfranco Palieri, presidente della Asd Triton Team di Foggia.

Una risposta, tale evento, alle difficoltà di relazione e di incontro che stanno caratterizzando ormai il tempo attuale, quello della pandemia, “cercando” ha dichiarato Giuseppe Pillo, direttore CSMAslFg di Foggia Lucera Troia “di rimetterci in gioco”.

Il Progetto, avviato dalla FIPSAS(Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , è stato organizzato dall’Associazione ASD Triton Team Foggia, affiliata alla FIPSAS, in collaborazione con l’APS -ANPIS PUGLIA (Associazione Nazionale per l’Inclusione Sociale).

Partito con la prima giornata tenutasi proprio il 6 marzo, l’evento proseguirà il 13 e il 27 marzo 2021, sempre presso il Laghetto Leccese in Foggia.

A prendere parte all’iniziativa, anche il Centro Salute Mentale- ASLFG (Foggia-Lucera-Troia), i Centri Diurni ‘Itaca’ di Troia e ‘Arcobaleno’ di Deliceto, l’Associazione ‘Tutti in Volo’ di Troia, l’Associazione ‘Tutti in Palla’ di Foggia, la Cooperativa ‘Anteo/ Nuova Dimensione’ di Foggia.

E, a fare da cornice all’evento, i meravigliosi spazi verdi offerti dalla location scelta per l’evento e la costante applicazione delle prescrizioni vigenti legata alla sicurezza da contagi COVID-19, come controllo temperatura, dichiarazione dello stato di salute, mascherine, lavaggio mani, utilizzo attrezzatura da pesca personale e distanziamento.

Tutte le giornate, articolate in una parte didattica e in una parte pratica, tra lezioni di pesca e attività in cui sperimentare quanto illustrato dagli istruttori, come il valore e il significato della pesca, non semplice attività venatoria ma vera disciplina sportiva, strumento utilissimo di socializzazione.

Insomma, una bella iniziativa da vivere e da ripetere, stando all’entusiamo manifestato dai partecipanti, come nelle parole di uno di loro: “Vorrei passare un’altra giornata così, come oggi”.