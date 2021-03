Sanremo 2021, tutte le Eccellenze Italiane premiate

Nella splendida cornice del Grand Hotel Des Anglais si è svolto l’evento più atteso della storica kermesse Sanremo DOC in cui la ShowEvent ha assegnato gli InTaste Excellence Awards ad eccellenze italiane dello spettacolo, dell’enogastronomia e dell’industria.

La ShowEvent di Alfonso Stagno ha assegnato i riconoscimenti InTaste Excellence Awards alle eccellenze italiane nel corso della rassegna Sanremo DOC nella prestigiosa cornice del Grand Hotel Des Anglais. La rassegna curata dal direttore artistico Thomas Cardinali e dalla redazione di InTaste, magazine mensile patinato bilingue distribuito nei migliori hotel e ristoranti, ha premiato personalità che vanno dallo spettacolo all’industria passando per l’enogastronomia: “Siamo orgogliosi nonostante il covid-19 di essere qui, rispettando tutte le misure di sicurezza, per consegnare dei riconoscimenti a personalità e aziende che nonostante tutto hanno avuto il coraggio di continuare a lavorare ed investire. Questo Sanremo deve rappresentare un nuovo punto di partenza”. Metis Di Meo, conduttrice Rai e volto di Uno Mattina a Sanremo per il festival, è stata premiata per il suo lavoro con Il Nostro Capitale Umano che ha raccontato i mestieri degli italiani su Rai 2: “Questo premio è stato un onore per me e per tutta la squadra che ha lavorato in condizioni difficilissime durante il covid-19”. Un altro riconoscimento è andato ad Angela Tuccia, in questi giorni sanremesi inviata di Sanremo Sol come protagonista della prima serie originale Disney Plus prodotta in Italia I Cavaliere di Castelcorvo: “Un grande onore essere stata protagonista di questa prima assoluta, spero di fare presto altri ruoli stimolanti come attrice”.

Un riconoscimento speciale è andato anche a Florindo Franco, maestro pizzaiolo della Lievito Madre di Crotone e vincitore dell’ultima edizione de Il Boss delle Pizze che con la sua “napoletana contemporanea” sta contribuendo a rivoluzionare il mondo dell’arte bianca: “Dopo la vittoria de Il Boss delle Pizze questo nuovo riconoscimento tanto prestigioso in una manifestazione durante il Festival di Sanremo, spero di continuare a portare avanti il nome di Crotone in Italia. Lo dedico alla mia famiglia”. Un altro importante riconoscimento per l’enogastronomia è andato allo chef Lorenzo Giglioli per il suo lavoro con i matrimoni di tanti VIP a partire da quello di George Clooney: “I matrimoni sono sempre dei fantastici momenti e mi è capitato di partecipare ad eventi pazzeschi portando la qualità delle eccellenze italiane per il mondo”. Il distributore di eccellenze enogastronomiche Andrea Aringhieri ha ricevuto un riconoscimento per il suo lavoro di ricerca di materie prime di altissima qualità, dal prosciutto di piccione de Le Follie di Carlo Giusti fino al Chianti della Casa Emma pluripremiata in tutto il mondo: “Ho fatto della ricerca dell’eccellenza un mantra per la mia vita imprenditoriale, sono orgoglioso di distribuire in Italia e nel mondo prodotti unici e spero di trovarne sempre di altri”.

L’industriale Omar Alessandrini della Biomedicali Pharma per le innovazioni contro il covid: “In un anno abbiamo costituito un’azienda dal nulla cercando di creare un qualcosa che potesse combattere il covid-19, il nostro prodotto in grado di rendere impermeabili i tessuti è già venduto in tutto il mondo. Sono orgoglioso di essere a Sanremo per ritirare questo premio”. L’ingegner Tiziano Boccomino della Marchetti Tech e Gianluca Lombardi di Progetti e Produzioni sono stati premiati per le loro innovazioni in campo tecnologico volte alla valorizzazione del made in italy con il graphene: “Abbiamo studiato negli ultimi anni i modi per applicare questo materiale delle meraviglie e investito molto nello sviluppo di vernici e applicativi. Puntiamo a cambiare il mondo dell’industria allungando la vita delle macchine operando così anche un’economia green per aiutare il nostro meraviglioso pianeta”.

Altri premiati della giornata sono stati il cantante emergente Marco Rotelli (“Questo premio come artista emergente mi riempie di orgoglio, grazie a Carmen Pierri per aver realizzato questo duetto con me”) e la pittrice internazionale La Pupazza, famosa per aver realizzato una linea limited edition di bottiglie con Santero 958: “Dopo la collaborazione con Santero, con la NBA e con il palco della Taranta ricevere questo premio a Sanremo è davvero incredibile. Ho anche presentato per la prima volta la mia nuova linea di bombolette personalizzate, sarà un anno fantastico”. La ShowEvent ha anche annunciato la partnership con il Campionato Italiano Sport Prototipi e premiato il più volte campione italiano di velocità Ivan Bellarosa e il costruttore dello storico marchio motoristico italiano Wolf Racing Cars Giovanni Bellarosa: “Siamo orgogliosi di avere tutte queste aziende che rappresentano l’eccellenza italiana disposte a collaborare per rendere il nostro campionato ancora più emozionante”. Tra gli ospiti anche la splendida modella Regina Salpagarova che ha consegnato alcuni dei riconoscimenti, mentre lo show ha visto protagonista anche la sfilata di Ragazza Cinema Ok.

La serata realizzata grazie agli sponsor del gruppo Branding, di Santero 958, di Urbetech e Acqua San Bernardo andrà in onda su Odeon canale 177 del digitale terrestre.