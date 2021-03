“Villa Lanza sequestrata alla mafia torni ai cittadini”, oggi il presidio

Foggia, 07 marzo 2021. “La prima volta che sentii parlare di Villa Lanza – appartenuta all’omonimo clan mafioso – fu nel 2009. Negli anni successivi grande fu l’impegno di Libera Foggia, nonostante omissioni, ritardi e sabotaggi del Comune, per trasformarla in un “Dopo di noi”, così come progettato dal gruppo di associazioni NOOS”.

In vista del 21 marzo, giornata nazionale delle vittime innocenti di mafia, una serie di associazioni sono tornate a chiedere che il terreno e l’edificio siano restituiti ai cittadini e alla città di Foggia.

L’avvocato Nicola Nobile spiega il significato di Villa Lanza. Oggi, insieme al Presidio di Libera Foggia “Nicola Ciuffreda e Francesco Marcone”, all’Associazione Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti e ad altre realtà, hanno contrassegnato con uno striscione l’ingresso della villa nel 25° anniversario della Legge 109/96 sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie.

“Costò la vita ai dirigenti del Partito Comunista Italiano Pio La Torre e Rosario Di Salvo”, prosegue Nicola Nobile.

“Vi presento un luogo in cui, a Foggia- scrive la vicepresidente di Libera Daniela Marcone- la mafia ha perso e lo Stato ha vinto. Ora su questo cancello c’è lo striscione che una rete di realtà associative foggiane ha preparato, ma auspichiamo che presto ci sia una targa in cui sia inciso il senso di questa conquista”.

Si pretendono risposte dopo 12 anni. “Un bene confiscato alla mafia è una vittoria dello Stato. Se quel bene non viene reso fruibile rimane comunque una vittoria incompleta”. Con Libera e associazione Panunzio anche il Link Foggia Unione Studenti, Ottavia Foggia, Fondazione Buon Samaritano, La Società civile Foggia.