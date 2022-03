Cittadini che Amano Manfredonia: “Il PNRR è una vera opportunità”

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/03/2022 – “Ripartiamo da qui, da questa frase che ormai è un nostro motto: “SICURI CHE LA RESPONSABILITÀ CI FARÀ TROVARE TUTTE LE SOLUZIONI”.

Tra le responsabilità da mettere in campo, in questo momento storico, non possiamo tralasciare quelle relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi Cittadini che Amano Manfredonia abbiamo sottoposto all’attenzione di quest’Amministrazione l’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI PARCHI E GIARDINI STORICI, (https://cultura.gov.it/giardini) con il quale il Soggetto Proponente potrà presentare fino a tre domande di finanziamento, su tre distinti beni. Alle proposte progettuali candidate può essere riconosciuto un finanziamento a fondo perduto pari al 100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi, sino a euro 2.000.000,00 per ciascuna proposta. I provvedimenti di tutela riguardano sia l’area verde che l’immobile del quale il giardino è pertinenza, purché risulti evidente la sua rilevanza sotto il profilo storicoartistico.

In qualità di Cittadini che Amano Manfredonia riteniamo che il PNRR sia una vera opportunità. Non si tratta solo di progettare su carta, ma di dare un’anima a questa Città e l’Amministrazione deve, tra i suoi oneri, anche intervenire in termini di rafforzamento dell’identità della Città, del miglioramento della qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benessere psicofisico dei cittadini. Seppur non semplice, ci sembra la strada giusta perché questi oneri portino onore alla Casa Comune.

Detto ciò, non vogliamo sostituirci agli addetti ai lavori, né addentrarci in ulteriori tecnicismi, ma lo sforzo civico di Cittadini che Amano Manfredonia, ci chiama a supportare le azioni dell’Amministrazione volte a migliorare la nostra Città. In tale prospettiva, abbiamo suggerito alcune proposte inerenti all’avviso pubblico in oggetto:

● Il castello svevo-angioino, che ospita al suo interno il Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia e custodisce i reperti archeologici più noti e significativi del territorio della Capitanata e dell’area garganica, tra cui le famose Stele Daunie. Negli anni è diventato, con l’antistante villa comunale, un importante centro di aggregazione.

● In zona Siponto, all’interno della pineta, sono presenti due ipogei neolitici e, sotto la chiesa di Santa Maria Regina, alcune catacombe . La pineta stessa di Siponto rappresenta il più grande polmone verde della città. Un’importante risorsa polivalente – ambientale/culturale/storica, di cui la città deve riappropriarsi.

● La Basilica paleocristiana, che fa parte del parco archeologico e comprende anche gli scavi della antica Siponto, delle fondamenta delle vecchie mura di cinta (scavi non ancora ultimati) e gli ipogei a nord dell’ex SS89. Già molto è stato fatto, in termini di riqualificazione dell’area, ma si potrebbe completare l’opera.

● L’Ex sede dell’Eaap di Scaloria. Dell’impianto di pompaggio dell’acqua è rimasto quel padiglione maestoso nella struttura e nella funzione, che campeggia nella zona Scaloria di Manfredonia. Quella struttura, espressione delle architetture dell’epoca, dismessa e abbandonata, è stata già citata come sede dell’auspicato “Museo dell’Acqua” progetto del IIAS (Istituto Italiano per l’Archeologia sperimentale) per il recupero della palazzina e dell’area verde di pertinenza. Il PNRR potrebbe appunto costituire quel bacino finanziario necessario per il compimento del progetto.

● La Piazzetta mercato, luogo di identità storico-artigianale Manfredoniana, zona simbolo e belvedere della nostra Città.

L’intento degli scriventi è quello di lavorare e collaborare per una Città più bella e democratica. Chiediamo all’Amministrazione di intervenire con idonei strumenti istituzionali per dare dignità e visibilità al nostro territorio”.

Cittadini che Amano Manfredonia