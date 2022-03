Come capire se un sito di scommesse è affidabile?

Durante gli ultimi anni il mercato delle scommesse è cresciuto a dismisura. Il merito di questo vero e proprio boom del mondo betting va, senza dubbio, alla digitalizzazione e alla diffusione di siti web e relative app che permettono di piazzare la propria scommessa online, in pochi click e in tutta sicurezza.

Di conseguenza le persone hanno a disposizione una scelta sempre più ampia e variegata per intrattenersi e scommettere in rete per cui è chiaro che si sono moltiplicati anche i tentativi di truffa.

Ciò nonostante, il mercato italiano è tutelato in modo piuttosto rigido per cui, come vedremo, bastano pochi semplici accorgimenti per verificare se un sito di scommesse sia affidabile o meno. Vediamo come si fa.

La licenza ADM (ex licenza AAMS)

Per prima cosa devi controllare che il sito web sul quale vuoi scommettere possieda regolare licenza, come tutti quelli indicati su www.recensioniscommesse.com .

Tempo fa la licenza era indicata con la sigla AAMS che faceva riferimento alla vecchia Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato oggi sostituita con ADM, acronimo di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La presenza di questa licenza è verificabile direttamente sul sito web sul quale vuoi scommettere ma per avere maggiore certezza puoi sempre consultare l’elenco delle attività di gioco d’azzardo autorizzate in Italia direttamente sul sito ufficiale dell’Agenzia.

Perché la licenza ADM è sinonimo di sicurezza?

Per ottenerla il sito di scommesse deve procedere ad un’apposita richiesta dopo la quale verranno effettuate rigorose verifiche finalizzate alla concessione della licenza. La procedura non è affatto semplice dal momento che deve passare attraverso una serie di scrupolosi controlli.

Tutto inizia con l’apertura di un bando apposito al quale seguiranno e le verifiche volte a valutare l’ubicazione dei server e degli uffici del sito di scommesse, la forma societaria, il tipo di software, sistemi di sicurezza, politiche di trasparenza e via discorrendo.

Le garanzie della licenza ADM

La licenza ADM garantisce che il portale rispetti la privacy dei giocatori e che il gioco sia condotto in modo onesto e trasparente. Di conseguenza assicura i pagamenti delle vincite, l’assistenza gratuita e sempre disponibile e la veridicità delle promozioni, dei bonus di accesso e dei sistemi di scommessa.

Questa licenza assicura che anche i dati di pagamento siano protetti grazie alla presenza dei protocolli SSL e TSL, che blindano la navigazione mettendo al sicuro il denaro e la privacy del giocatore. La presenza della licenza del sito di scommesse è legata in modo univoco ad un codice di rilascio che puoi sempre verificare sul sito ufficiale di ADM per assicurarti che sia reale e affidabile.

L’assistenza clienti

Quando giochi su un sito di scommesse affidabile e autorizzato dall’ADM avrai sempre a disposizione un servizio di assistenza rapido e nella tua lingua.

Questo significa che non dovrai attendere per avere risposte circa una domanda, un problema tecnico o un chiarimento perché potrai sempre fare riferimento all’ufficio preposto all’assistenza clienti.

Si tratta di un fattore di non poco conto, soprattutto per chi muove i primi passi nelle scommesse online e vuole avere chiarimenti sul funzionamento del gioco.

Informazioni a colpo d’occhio

Appena atterri su un sito web di scommesse affidabile troverai rapidamente questi tre elementi: il banner di gioco vietato ai minorenni, l’avvertimento circa la dipendenza che deriva dal gioco delle scommesse e la ragione sociale con tanto di partita Iva, indirizzo e numero di concessione.

Inoltre, troverai facilmente una sezione per contattare i gestori del sito web anche senza passare attraverso l’iscrizione assieme ai link che ti re-indirizzano su contratto di gioco, termini e condizioni, probabilità di vincita, disclaimer sulla gestione dei dati sensibili e cookie policy.

Se riuscirai a trovare tutti questi elementi con facilità e rapidità significa che quello che hai dinanzi è un sito web di scommesse sicuro e affidabile.

Altre informazioni che puoi verificare

Se osservi il sito web in alto, alla tua sinistra, troverai la barra di navigazione sulla quale è riportato il link, ovvero la URL.

Questa si colloca accanto ad un’icona a forma di lucchetto sul quale puoi cliccare sopra per verificare se quella che stai effettuando sia una connessione sicura.

Qualora non lo fosse il browser indicherà il sito web su cui stai navigando come non sicuro e ti inviterà a non procedere oltre dissuadendoti dall’inserire dati sensibili o compiere azioni che potrebbero rivelarsi pericolose.

Quando l’icona del lucchetto contrassegna il sito web come sicuro significa che è stato installato il certificato di sicurezza SSL e che il protocollo di invio e ricezione di dati HTTPS è aggiornato.

Le informazioni inserite su un sito web del genere non possono essere “spiate” da malintenzionati e, quindi, puoi procedere con la navigazione inserendo i tuoi dati personali e versare il denaro dal tuo conto per iniziare a scommettere in tranquillità. (nota stampa).