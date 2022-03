Evacuata scuola sul Gargano “per rinvenimento materiale di natura bellica”

SANNICANDRO GARGANICO (FOGGIA), 07/03/2022 – “A seguito segnalazione dei Carabinieri, con mia ordinanza è stato evacuato il plesso di via dei Sanniti dell’ISC “D’Alessandro-Vocino”.

La misura ha scopo prettamente preventivo, in quanto del materiale rinvenuto nei magazzini, sebbene di probabile uso didattico, potrebbe essere di natura bellica. Abbiamo perciò applicato il protocollo di sicurezza previsto in questi casi. Invito perciò alla massima tranquillità, in attesa che gli uomini dell’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia ci diano maggiori certezze. Le lezioni riprenderanno sicuramente domani.

Lo riporta Matteo Vocale, Sindaco di San Nicandro Garganico che in seguito aggiunge:

Ho appena lasciato il ten. col. Tarantino dell’11° Reggimento Guastatori di Foggia, che ho ringraziato. Si tratta di una valigetta contenente alcune imitazioni fedelissime di munizioni belliche (perciò anche parecchio pesante), della quale non vi era traccia nemmeno negli inventari della scuola, per cui è stato necessario comunque attivare il protocollo di sicurezza.





Questi “fac-simile” venivano usati nelle scuole durante il primo Dopoguerra (e vengono usati tuttora nei paesi da poco usciti dalle guerre), per abituare bambini e ragazzi a riconoscere razzi, bombe a mano, mine antiuomo e qualsiasi residuato bellico ed evitare il peggio.





Ringrazio la dirigente Vaira e il personale scolastico per il modo in cui hanno gestito la cosa e per la tempestività nell’evacuazione (che comunque è servita come simulazione per tutti) e il locale comando Stazione dei Carabinieri per il puntuale supporto. Domani si torna a scuola!”