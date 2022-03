Foggia, Polizia Penitenziaria: “Stato di abbandono inaccettabile”

Statoquotidiano.it, Foggia, 7 marzo 2022 – “La Polizia Penitenziaria di Lucera-Foggia e San Severo, protesta contro lo stato di abbandono in cui versa negli ultimi due anni il sistema carcerario Italiano. Le motivazioni alla base dello stato di agitazione sono di seguito esplicitate:

• Istituti Penitenziari di Lucera-Foggia e San Severo e relativi Nuclei traduzioni ai limiti del collasso, con carichi di lavoro on più fronteggiabili con gli attuali organici, ben al di sotto delle piante organiche» già sotto dimensionate e falcidiate dalla Legge Madia, con inevitabili ripercussioni sulle pessime condizioni lavorative ed organizzative dei poliziotti penitenziari;

• Carenze di organico sopperite dall’Amministrazione con un esorbitante ricorso al lavoro straordinario, talvolta fino a 50, e oltre, ore lavorative mensili, senza nemmeno la necessaria copertura finanziaria, ricorso che ormai è diventato regola per fronteggiare la costante emorragia di personale e l’esponenziale aumento dei carichi di lavoro.

• Personale di Polizia Penitenziaria sempre più spesso costretto a ricoprire più posti di servizio contemporaneamente con evidenti ed inevitabili ripercussioni sullo stress lavoro-correlato.

• Poliziotti sempre più frequentemente costretti ad espletare turni di servizio superiori alle 9 ore di lavoro, fin anche nei delicati servizi di piantonamento nei reparti ospedalieri, con mancato rispetto dei tempi di recupero psicofisico.

• Aggressioni costanti da parte dei detenuti alla Polizia Penitenziaria, situazione volontariamente ignorata della Giustizia, incapace e noi aggiungiamo che non si vuole risolvere né sul piano della sicurezza con più personale e più tecnologia, nè sul piano della normativa, con l’inasprimento delle norme disciplinari dell’ordinamento penitenziario e delle norme penali.

• Assenza di manutenzione di strutture e fabbricati, con settori e servizi dichiarati inagibili da tempo e non ripristinati. In quest’ottica oramai comune a tutti gli istituti della repubblica la situazione degli istituti della Provincia di Foggia è diventata emblematica e per alcuni versi un paradosso:

• Carenza endemica per tutti e tre gli istituti, i quali si trovano a fronteggiare senza alcuna considerazione da parte del Dap, la gestione di una criminalità del territorio; Foggiana, Cerignolana, San Severese e Garganica, sempre più preponderante e aggressiva che ha portato la provincia quotidianamente alle cronache nazionali. Situazione che vede l’attività costante in Provincia del comitato ordine e sicurezza oltre a varie riunioni della commissione antimafia. Una emergenza fronteggiata da altri ministeri con rinforzo di personale delle varie forze di polizia, cosa che, salvo un intervento deciso sulla Casa Circondariale di Foggia, all’indomani dell’ eclatante evasione di massa di due anni fa dell’oramai Ex capo del Dipartimento Pres. Petralia, non sta facendo il Ministero della Giustizia. Tanto è che per questo istituto non si è riusciti nemmeno a individuare un nuovo comandante, in pianta stabile, di provata esperienza ed in discontinuità col passato, in modo da potersi ridisegnare I’organizzazione del lavoro e ridara motivazione, fiducia, sicurezza e metodo di lavoro al personale.

• Assenza di manutenzione degli istituti che sede il suo apice nella dichiarazione di inagibilità oramai da due anni di parte degli uffici e servizi della Casa Circondariale di Lucera e di parte della Caserma della Casa Circondariale di Foggia”.

È questa la nota diffusa dalle sigle sindacali in rappresentanza delle forze di Polizia Penitenziaria: all’interno sono presenti le motivazioni alla base dello stato di agitazione di questi giorni.

“Queste non sono che alcune delle motivazioni di uno stato del sistema penitenziario ed in esso della Polizia Penitenziaria e di tutto il personale operante, dai Direttori, Educatori e personale Amministrativo, ormai al collasso, con la Ministra Cartabia, interessata unicamente a perseguire una utopica gestione della pena esterna al carcere ed allargare sempre più le concessioni ai detenuti, addirittura demolendo l’opera dei Giudici Falcone e Borsellino, conferma avutasi anche nella recente indicazione del nuovo capo del DAP nel Giudice Renoldi, notoriamente largo nelle concessioni ai detenuti e contrario al 41 Bis per i mafiosi.

Direttive, provvedimenti e ministero, quello della Cartabia, che non esitiamo a definire, il più brutto periodo per il sistema carcerario e per la Polizia Penitenziaria della Repubblica Italiana. Per questi motivi le OO.SS; firmatarie del presente documento sono in piazza per esternare tutto il proprio legittimo dissenso e forzare l’immobilismo e l’indifferenza alle problematiche della Polizia Penitenziaria da parte della Ministra dei vertici del Dap e del Provveditore Regionale, che riteniamo scientemente responsabili delle condizioni lavorative della Polizia Penitenziaria”. Si conclude così la nota firmata OSAPP R.Damato, UIL P.A Lavermicocca, SINAPPE E.Schinaia, FNS CISL L.De Marco, USPP V.Messina, FSA-CNPP R.Pastore, CGIL FP G.Ricci.

