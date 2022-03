Furgone in fiamme sul Gargano, proprietario: “Finché non ci scappa il morto?”

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 07/03/2022 – (ilfattodelgargano) Fuoco ad un furgone nella centralissima Corso Roma, il fatto è accaduto sabato notte, 5 marzo, verso la mezzanotte. Sui social è il proprietario del mezzo che denuncia l’accaduto con un post, secondo la ricostruzione giornalistica di Foggiatoday è stato lo stesso proprietario del mezzo a notare le fiamme sprigionarsi dal mezzo e a lanciare l’allarme.

“Finché non ci scappa il morto?”, ha scritto il proprietario del mezzo sui social. Al momento non ci sono elementi chiari per definire la natura dell’accaduto, ma non si esclude la matrice dolosa. L’episodio è all’attenzione dei carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. (ilfattodelgargano)