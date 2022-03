Giovanni Cotugno: “Voglio portare l’hockey nella Capitanata”

Manfredonia, 07/03/2022 – Giovanni Cotugno, Presidente dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica Gargano 2000, si è presentato davanti alle telecamere di Stato Quotidiano come delegato provinciale della Federazione Italiana Hockey, che regola lo sport dell’hockey su prato, nomina appena ricevuta dal Presidente della Federazione Sergio Mignardi. Giovanni è ormai da più di 30 anni un punto di riferimento a Manfredonia per l’atletica leggera (infatti, insieme alla nomina nella FIH è arrivata anche la nomina di responsabile dell’atletica leggera presso il CSI di Bari). Ora il suo nuovo obiettivo è quello di rendere più popolare tra i ragazzi uno sport, quello dell’hockey su prato, che in Italia è praticato solo in 31 province su 107, prevalentemente nel Centro Nord e Nord Ovest, e che vede in Puglia solo 4 squadre affiliate: due nel brindisino, una a Taranto e una a Lecce. Un progetto di tre anni che vedrà la piena collaborazione della Federazione Italiana Hockey, che metterà a disposizione le attrezzature. Il Presidente Cotugno infine anticipa anche che verranno organizzati eventi sportivi che animeranno l’estate sipontina e invita infine i ragazzi a praticare sport, il quale rappresenta un momento di crescita e di solidarietà.

A cura di Piercosimo Zino

