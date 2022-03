Il “manfredoniano” Crytical nel serale di Amici di Maria De Filippi

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/03/2022 – Amici 2022, al via il serale. La fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi è sempre più vicina. Poche ancora le anticipazioni diffuse, dai giudici alle squadre, dai concorrenti alle puntate che andranno in onda.

Quando inizia il serale di Amici 2022

Quando inizia il serale di Amici 2022? La prima puntata andrà in onda il 19 marzo, a partire dalle 21.25, su Canale 5. Anche quest’anno sono 9 le puntate previste dal palinsesto. Ancora non è chiaro se le puntate saranno registrate oppure in diretta. Tra i concorrenti ammessi al serale nella Categoria canto anche Crytical (Francesco Paone) nato a Pescara la cui madre è originaria di Manfredonia (Foggia).



La sua età è di 17 anni. Il ragazzo arriva da Montesilvano, comune di circa 53.194 abitanti. Non conosciamo invece peso e altezza di Crytical di Amici. Da sempre appassionato di musica, che studia da diversi anni poiché iscritto al Liceo Musicale di Pescara, Crytical ha deciso di tentare il tutto per tutto ad Amici 21 e per sua fortuna è riuscito a ottenere l’ambito banco grazie a una sfida.