StatoQuotidiano.it, Foggia 07.03.2022. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, giorno in cui 6 anni fa è stata istituzionalizzata la Breast Unit del Policlinico Riuniti di Foggia, coordinata dal Dott. Marcello Di Millo, si terrà alle ore 10.00 di martedì 8 marzo l’inaugurazione del nuovo ingresso dell’Ambulatorio della Chirurgia Senologica, definito in collaborazione con la Direzione Sanitaria e con la Struttura Affari Generali, e dello spazio associativo finalizzato alle attività di informazione, orientamento e assistenza umana e sociale alle donne che accedono alla Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia Senologica – Breast Unit.

Nella stessa giornata, l’Associazione di volontariato “Agata” per il sostegno delle donne operate al seno, Presidente Dott.ssa Alessandra Ena, presente all’interno della Breast Unit del Policlinico Riuniti come da convenzione n. 346 del 7/12/2021, donerà un Dermografo per la dermopigmentazione dell’areola mammaria, una tecnica di supporto e completamento per le donne sottoposte a chirurgia demolitiva della mammella.

Come previsto nelle linee di indirizzo del D.M. che ha istituito le Breast Unit su tutto il territorio nazionale, si raccomanda la partecipazione attiva delle pazienti, dei cittadini e dei volontari nei centri di senologia multidisciplinari.

Diventa, quindi, fondamentale che le associazioni di volontariato presenti nelle Breast Unit assumano una funzione sempre più importante e abbiano consapevolezza del proprio ruolo, nonché siano capaci di relazionarsi con i diversi attori coinvolti.

La Breast Unit è un nuovo modello di assistenza specializzato nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione psicofisica delle donne affette da carcinoma mammario (da tumore al seno), regolato da specifiche linee guida nazionali ed europee, dove la presa in carico del percorso della donna è affidato ad un gruppo multidisciplinare di professionisti dedicati e con esperienza specifica in ambito senologico. Riunisce funzionalmente tutte le èquipe medico-infermieristiche delle strutture e dei servizi coinvolti nel percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) del tumore della mammella: la Radiologia Senologica, la Chirurgia Senologica, la Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, l’Anestesia e Rianimazione, l’Anatomia Patologica, l’Oncologia Medica, la Radioterapia, la Medicina Nucleare, il settore di Oncologia Molecolare e Farmacogenomica, la Citologia, la Citopatologia Diagnostica, la Medicina Fisica e Riabilitativa, la Psicologia Clinica, la Ginecologia, la Radiologia, la Cardiologia, la Reumatologia, la Patologia Clinica, la Genetica Medica. Partecipano al percorso della Breast Unit anche il Centro di Orientamento Oncologico – COrO del Policlinico Riuniti, i Medici di Medicina Generale, il COrO territoriale e le Associazioni di Volontariato.

Un percorso virtuoso, quindi, di tipo multidisciplinare che si avvale ogni giorno delle grandi potenzialità che il Policlinico Riuniti di Foggia riesce ad esprimere a tutto campo.

INFO: breastunit@ospedaliriunitifoggia.it

telefono: 0881 732182