Manfredonia, la Giunta comunale: “Stabile occupazione di tutti gli LSU”

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/03/2022 – “L’amministrazione guidata dal sindaco Gianni Rotice – dopo la lunga e proficua fase di relazioni istituzionali e sindacali nei suoi primi cento giorni di attività – con l’odierna pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’atteso Avviso Pubblico concretizza la procedura amministrativa per la stabilizzazione dei 115 lavoratori Socialmente Utili in forza da oltre venticinque anni al Comune di Manfredonia.

Con la Delibera di Giunta comunale n. 37, predisposta dall’Assessore al Personale Libero Palumbo, approvata venerdì scorso, infatti, ci si avvia, nell’auspicio di tutti, alla stabile occupazione di tutti gli LSU che, a quel punto, saranno pagati, fino al loro collocamento in pensione, con fondi statali. Lavoratori che rappresentano una componente importante della platea dei lavoratori comunali; forza lavoro in molti casi necessaria per il funzionamento dei servizi fondamentali della macchina amministrativa, degli uffici e dei vari settori operativi dell’ente a cui dare finalmente merito e dignità assieme alle loro famiglie.

Adesso, a seguito di questo atto formale della Giunta comunale, sono stati formalizzati gli atti previsti dalla normativa e sono stati inviati al Ministero della Funzione Pubblica ed alla COSFEL (la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali – organismo istituito presso il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, con funzioni di controllo sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti in piano di riequilibrio), che dovranno esprimere il loro parere definitivo per giungere, al termine della procedura, alla firma dei contratti di assunzione dei lavoratori interessati entro il prossimo 31 marzo. Altresì, vi è l’auspicio che la Regione Puglia provveda allo stanziamento dei fondi per consentire l’esodo volontario di tutti i lavoratori in prossimità della pensione”.