Matteo Paglione tra i migliori 100 tatuatori professionisti internazionali

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/03/2022 – “Creatività e talento, da Manfredonia alla conquista di prestigiosi riconoscimenti esportando il nome della nostra città in tutto il mondo. Un ragazzo che lascia letteralmente il segno.

Matteo Paglione è stato inserito tra i migliori cento tatuatori professionisti internazionali dal prestigioso “Global Tatoo Magazine”, di cui mi ha fatto personalmente dono di una copia.Matteo si appassiona al mondo dei tatuaggi nel 1996, quando ancora frequentava il Liceo Artistico. Nel tempo comincia a svolgere l’attività di stilista di calzature, lavorando affianco di numerose griffe nazionali e internazionali (tuttora svolge delle consulenze artistiche). Spinto dalla grande passione per il tatuaggio tradizionale, comincia ad approfondire gli studi in materia, facendo esperienze on the road.