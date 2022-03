Meteo Puglia, neve nel Foggiano anche sulle coste: le previsioni

FOGGIA, 07/03/2022 – (meteone) Situazione generale: nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Goccia fredda dai Balcani che nuovamente si allargherà sulle regioni meridionali. Tornerà a nevicare localmente in collina con clima freddo e sotto media ovunque.

Previsione: al mattino registreremo un veloce aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali lucani. Il fronte, con fenomeni sparsi e deboli, avanzerà dapprima sul potentino con tendenza a spostarsi verso materano, barese interno e tarantino (media probabilità). Su foggiano e Puglia adriatica tempo momentaneamente asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi.

Nel pomeriggio il fronte si allargherà a gran parte della Puglia meridionale ove non si escludono precipitazioni a carattere di rovescio isolato (media probabilità). Allo stesso tempo si attiveranno dall’Adriatico rovesci isolati che andranno ad interessare inizialmente le coste adriatiche dal Gargano al brindisino (media probabilità) e poi primo entroterra. Maggiore interessamento del sud-est barese e Valle d’Itria.

In serata i rovesci si disporranno lungo assi ristretti e interesseranno maggiormente il sud-est barese e la Valle d’Itria (media probabilità). Potranno interessare localmente anche il resto del brindisino e il Gargano. Altrove nuvolosità irregolare ma con scarso rischio di fenomeni.

Neve: tra mattino e pomeriggio neve oltre i 500/700 su potentino, materano e Altamurgia. Dal pomeriggio rovesci di neve inizialmente sui 400/600 metri su Gargano, Murge e sud-est barese, in calo la sera fino a 400/500 metri tra Murge, sud-est barese e Valle d’Itria

Accumuli: col fronte del mattino possibili deboli accumuli in alta collina sul potentino.

Temperature: provvisori lievi aumenti per le massime sul Salento con punte fino a 10/11°C anche lungo le coste adriatiche e ioniche. Valori contenuti nel nord delle regioni e sulle zone interne. Minime fredde e stazionarie con zero termico a quote collinare nelle ore di buio. Prosegue il generale sotto media.

Venti: maestrale che si rinforzerà durante la giornata. Soffierà teso lungo e coste adriatiche e sul Salento orientale. Più debole nelle zone interne e localmente con rotazione da ovest sul potentino.

Mari: molto mosso l’Adriatico, mossi il Canale d’Otranto e lo Ionio. Più calmo il Tirreno. (meteone)