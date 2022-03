Pescatori pugliesi in protesta per caro gasolio: anche da Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/03/2022 – (gazzettamezzogiorno) Barche agli ormeggi in tutta la Puglia e in gran parte delle marinerie italiane. Scatta oggi lo stato di agitazione contro «il caro-gasolio, i danni provocati dalla riduzione delle giornate di pesca, la mancata applicazione degli sgravi fiscali per la categoria e le leggi comunitarie poco adeguate alle esigenze del comparto».

È quanto deciso dai rappresentanti delle marinerie intervenuti all’assemblea nazionale a Civitanova Marche. «All’incontro ha partecipato l’80 per cento delle marinerie italiane. Per il barese e la Puglia – spiega Giuseppe Di Bari, armatore di Mola di Bari – era presente una folta delegazione in rappresentanza delle cooperative e delle imprese di pesca di Mola, Monopoli, Molfetta, Trani, Manfredonia, Otranto, Gallipoli e del tarantino».

Il settore è sul piede di guerra. «Da oggi ci fermiamo tutti ed entro domani tutti consegneremo i documenti di bordo nelle Capitanerie di Porto e negli Uffici Marittimi». Nel contempo i pescatori hanno chiesto un incontro urgente al sottosegretario all’Agricoltura con delega alla Pesca Francesco Battistoni e, tutte le marinerie riunitesi a Civitanova Marche sono pronte ad organizzare una manifestazione nella capitale. (gazzettamezzogiorno)