(NOTA STAMPA). In esito alla nota stampa del Gruppo Consiliare Provinciale “Insieme per la Capitanata” relativa alle decisioni assunte nel recente Consiglio Provinciale, il Presidente dell’Ente, Nicola Gatta, precisa:

“Nessuna dichiarazione di facciata circa la mia disponibilità al dialogo con il Gruppo Consiliare “Insieme per la Capitanata”, per me parlano i fatti.

Per ben due volte, nei giorni antecedenti la convocazione del Consiglio, sono stati invitati a riunioni concernenti diverse tematiche, ma alle stesse il Gruppo, nella sua interezza, non si è presentato, dimostrando la sua disomogeneità. Da questo si evince anche la contraddizione nei comportamenti, laddove, infatti, dichiarano di voler collaborare e poi votano contro a prescindere.

Circa la costituzione delle Commissioni Consiliari, lungi da me entrare in sterili polemiche, mi limito a far osservare che è stato seguito l’iter previsto dal Regolamento delle Commissioni Consiliari, approvato il 10/04/2015 con deliberazione n. 12 del Consiglio Provinciale”.