Riuniti Foggia, paziente protesta: “Perché per i malati oncologici è impossibile parcheggiare?”

StatoQuotidiano.it, Foggia 07 marzo 2022. “I posti auto per i malati oncologici sono quasi occupati. Non veniamo qui per una visita al parco ma per curarci. E’ possibile migliorare questo servizio?”.

E’ quanto chiede a StatoQuotidiano.it il sig. Giovanni (nome di fantasia), malato oncologico in cura presso il Policlinico Riuniti di Foggia.

“Vorrei sollecitare la direzione sanitaria e chiedo, anche a nome di altri pazienti, di intervenire al più presto. I posti auto per la radioterapia sono quasi sempre occupati. Non ci sono parcheggi riservati per i pazienti per la radioterapia, alle spalle dell’ingresso principale”.

“Spiace sottolineare questa situazione – conclude – perchè i servizi sanitari sono eccellenti: sono stato in urologia, in oncologia, reparti eccellenti. Ma la problematica dei parcheggi va risolta”.