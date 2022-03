San Severo, l’associazione “Cor et amor” nella rete della gentilezza

StatoDonna, 7 marzo 2022. Nel cuore del centro storico di San Severo troviamo “Spazio off”, uno scrigno che custodisce cultura a tutto tondo, dal cibo al teatro, dalla musica a progetti di spessore, una vera officina dove le idee diventano realtà. In occasione della Festa delle donna ospiterà una tavola rotonda tutta al femminile dove si discuterà dei vari progetti da attuare nel territorio.

Il dibattito sarà moderato da Rossella De Filippis con i saluti istituzionali del sindaco Francesco Miglio, delle assessore alle Politiche sociali e sanitarie Simona Venditti e Mariella Romano. Si discuterà, anche, della costituzione dell’associazione “Cor et amor”, già presente a livello nazionale, che approderà anche a San Severo per dare vita a dei nuovi progetti basati sulla “gentilezza”.

L’associazione, nata nel 2014, è nota per il progetto “Costruiamo Gentilezza”, oggi conta 1400 costruttori e 160 assessori alla Gentilezza, tra cui la dottoressa Arcangela de Vivo che, negli ultimi anni, ha abbracciato la causa svolgendo un grande lavoro di promozione.

“Oltre a ricoprire il ruolo di ambasciatrice della Gentilezza di questa città, faccio parte della Rete Nazionale che ha lanciato il progetto. Sta ottenendo sempre più adesioni e, nello specifico, è stato denominato “San Severo prima e dopo”. Esso si pone l’obiettivo di una maggiore diffusione della cultura della Gentilezza, estendendola anche alle attività quotidiane dove i risultati possono risultare inattesi”, dichiara la dott.ssa de Vivo.

L’associazione ha già installato 200 panchine viola in Italia e 2 in Romania e in Cina. La pediatra de Vivo, grazie al suo carisma, è riuscita ad aggregare tante forze intorno a questo progetto. La futura associazione troverà collocazione all’interno dei locali dello “Spazio off”, la padrona di casa, Paola Marino, artista e imprenditrice, ci spiega il suo punto di vista sull’evento: “Sarà una serata di riflessione e di nuove proposte per uno slancio in avanti, perché il fosso non va semplicemente riempito, ma bisogna guardarci dentro con la prospettiva di capire perché è lì e trovare la forza di saltare oltre….”.

Alla tavola rotonda saranno presenti Sabrina Viglione, Lidia Conticelli, Lucia Schiavone, Mirella Giuliani, Rodolfo de Vivo e Garmy Ndiaye, personalità diverse, con esperienze diverse, accomunate dalla bellezza della cultura e delle sue sfaccettature, ognuno a suo modo contribuirà alla serata.

La conferenza stampa sarà curata da Radio Made in San Severo e interverranno Sabrina Abruzzese, per presentare il progetto “Mamme per le mamme”, Francesca Romana Fuiano che presenterà il progetto “Banca del tempo” e Brunella Pelosi che presenterà le attività e i percorsi formativi per le famiglie “Centro mano per mano”.

“L’8 marzo sarà una giornata di riflessione e di nuove proposte perché nella situazione attuale, un momento di grande criticità, siamo convinti che la capacità degli adulti di fare squadra con l’impegno costante nel perseguire responsabilmente l’obiettivo comune di proteggere ed educare i bambini e i grandi alla gentilezza, si potrà raggiungere una società migliore. Insieme pratichiamo, da adulti, la gentilezza con il fine di ampliare il più possibile la gamma di comportamenti virtuosi che i nostri bambini possono mettere in atto nella società di domani”, conclude Paola Marino. Allora abbiamo tanti motivi per non perderci l’evento dell’8 marzo, tutto ciò che migliora il mondo che ci circonda, migliora noi stessi e viceversa.

Rosa Mariani, 7 marzo 2022