Per divertimento o per stupidità, mentre camminavano rompevano gli specchietti delle macchine parcheggiate. Ora. Questi ragazzi io non li conosco ma gli ho visti con i miei occhi mentre rincasavo. La settimana scorsa un ragazzo sbadatamente versa della birra sulla scarpa di un ragazzo. Il tutto è finito con sette (sette) coltellate ai glutei. Tranquilli tutti, Manfredonia non è una città pericolosa. A che santo dobbiamo rivolgerci per un servizio di telecamere che vigili su tutta la città, o vogliamo far finta che tutto vada bene?”.