Blackjack: dal conteggio alle strategie più efficaci

Il mondo del gioco è pieno di aneddoti interessanti.

Per anni si è continuato a credere che la roulette fosse il gioco del diavolo perché arrivava a contare 666 come somma dei numeri.

Quando però si parla di giochi che fanno un eco molto grosso, è innegabile citare quei giochi di carte quali il black jack, il poker, ecc.

Perché sono giochi che hanno catalizzato su di loro l’attenzione degli appassionati per decenni, anche e soprattutto grazie a dei veri professionisti del tavolo verde, che sono stati in grado di portare a casa somme importanti con l’uso della strategia. Il Black Jack è un passatempo che continua a divertire stormi di appassionati, e che è disponibile anche online, grazie ai casinò telematici. È dunque un gioco che procede spedito con la sua scalata verso la popolarità sia dal vivo che sul WEB.

Il curriculum del Black Jack ha visto la partecipazione di grandi campioni cimentarsi nel gioco presso i casinò di Las Vegas. Si tratta in questo caso di personaggi quali Al Francesco e Peter Griffin, il primo a definire un metodo scientifico per contare le carte negli anni ‘70.

Chi in questo gioco ha fatto la storia sono personaggi talmente numerosi che non è semplice elencarli tutti.

Non si può non citare Edward Thorp, considerato da molti come ‘’padre’’ del sistema del conteggio, e Arnold Snyder, uno dei professionisti più in gamba di sempre ed autore di numerosi libri sul poker.

Si può continuare con Kane Uston, vero e proprio avventuriero dei casinò, noto anche per alcune problematiche con gli agenti di sicurezza dei casinò.

Inoltre, Keith Taft, ingegnere informatico che ideò un sistema di conteggio automatico delle carte.

Dal conteggio alle strategie più efficaci.

Grosjean fa parte di una limitata schiera di esperti che ci ha concesso la rivelazione di una serie di tecniche e strategie per vincere a Black Jack, senza però ricorrere al conteggio delle carte.

Personaggi come questi hanno reso possibile la partecipazione al gioco di tutti quelli che gradivano cimentarsi, senza però avere particolari doti di memoria per la conta.

Giocatori professionisti di questo calibro sono anche Darryl Purpose, Richard Muchkin, i famosi “4 cavalieri di Aberdeen”, veri e propri pionieri delle prime strategie di blackjack che risalgono agli anni 50.

A questo punto è giusto dedicare una piccola sezione alle strategie di base, che sono state messe a punto proprio dai 4 cavalieri di Aberdeen, e trattasi di una teoria matematica ancora oggi in circolazione, usata in gran parte dai più abili campioni del tavolo verde. Infine, si può anche citare un personaggio atipico: il gioco di squadra, legale ma non particolarmente apprezzato dai casinò, come il conteggio. (NOTA STAMPA).