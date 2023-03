Champions League, missione Quarti per Inter, Milan e Napoli

Si avvicinano sempre più velocemente le gare di ritorno degli Ottavi di finale di Champions League e, le nostre tre squadre presenti in questa fase, partono molto bene nei pronostici come si evince dalle quote sulla champions league: ruolo preminente hanno infatti Inter, Milan e Napoli con le tre vittorie maturate nei primi 90 minuti, rappresentando così un passo avanti deciso ed importante per il calcio nostrano che, nelle ultime edizioni, sembrava aver smarrito la via maestra.

Il successo del Napoli a Francoforte ha spalancato le porte dei Quarti di finale e, nei confronti delle due milanesi, è la squadra che vanta un pronostico migliore. L’undici di Luciano Spalletti che, forte del 2-0 conquistato in Germania, ospiterà al ‘Maradona’ l’Eintracht nella serata di mercoledì 15 marzo, anche per gli esperti è già con un piede e mezzo nella fase successiva, ma è anche la terza nelle considerazioni generali. Proprio così, i partenopei sono terzi insieme al Real Madrid nella speciale classifica delle squadre che possono vincere la Coppa dalle ‘grandi orecchie’ con una quota di 6,50 rispetto al 3.00 del Manchester City e al 4.50 del Bayern Monaco. L’Inter invece è settima con 23.00, mentre il Milan è undicesimo a quota 34.00.

Quote che obiettivamente ci stanno tutte, anche perché, sia neroazzurri che rossoneri, dovranno giocare la gara di ritorno in trasferta e difendere ambedue l’1-0 casalingo conquistato, rispettivamente, contro Porto e Tottenham. In Portogallo l’equilibrio sembra regnare sovrano con la vittoria del Porto quotata 2.70 contro il 2.55 del successo interista che però può puntare anche sul pari a 3.35. Diversa la situazione del Milan che, come l’Inter, deve sempre difendere il successo di San Siro per 1-0 ma in casa del Tottenham. Il successo della squadra di Conte ha una quotazione di 1.93, mentre il 2 a marca rossonera è a 3.90, più del pareggio (che comunque basterebbe alla squadra di Pioli) fissato al momento a 3.50. (nota stampa).