Famiglia Antonio Frattaruolo: “Almeno oggi, rispettate il nostro dolore”

L’intera famiglia dell’imprenditore edile Antonio Frattaruolo, deceduto purtroppo nella giornata di ieri, chiede che venga rispettato il loro dolore e che vengano rimossi articoli irrispettosi verso il proprio caro.

Nessun consenso viene dato all’utilizzo dell’immagine del defunto. La famiglia intera è restata attonita di fronte alla mancanza di pietas e rispetto nei confronti di chi soffre e del defunto.

La famiglia chiede la rimozione immediata di qualsiasi articolo irrispettoso, riservandosi a mezzo dell’avvocato Innocenza Starace di procedere come per legge per la tutela propria e del defunto. (nota stampa)