Foggia, il cinema entra in carcere: applausi ed emozioni per l’iniziativa de Laltrocinema Cicolella

FOGGIA, 07/03/2023 – Una giornata di emozioni vere, una giornata speciale all’interno della Casa Circondariale di Foggia. Lo scorso 6 marzo, grazie all’impegno di Francesco Cicolella, titolare de Laltrocinema Cicolella di Foggia, il cinema è entrato in carcere.

A prima mattina, lo staff della sala cinematografica ha allestito nel teatro dell’Istituto penitenziario uno schermo professionale per la proiezione della pellicola “Grazie Ragazzi” di Riccardo Milani. Protagonista del film è un attore appassionato ma spesso disoccupato, interpretato da Antonio Albanese, che accetta un lavoro offertogli da un vecchio amico e collega come insegnante di un laboratorio teatrale all’interno di un istituto penitenziario.

Proprio come nei cinema, in via delle Casermette sono stati organizzati due spettacoli, per consentire la visione ad un numero più alto di spettatori ristretti che si sono emozionati e si sono lasciati coinvolgere dalla storia dei protagonisti. Numerosi gli applausi sorti spontaneamente durante la proiezione e i commenti positivi che hanno accompagnato i dialoghi serrati.

“Un’iniziativa degna di nota – sottolinea Pasquale Marchese, presidente del CSV Foggia – per cui vanno ringraziati sia il titolare della sala cinematografica, Francesco Cicolella, che il suo staff. Fare volontariato significa donare tempo e competenze ed è proprio ciò che è accaduto lunedì scorso, quando gli operatori del cinema hanno trascorso molte ore all’interno della casa circondariale per garantire una visione ottimale della pellicola. Un evento organizzato grazie alla disponibilità della direttrice, Giulia Magliulo, del Commissario Capo Giovanni De Candia, della responsabile dell’Area Trattamentale Giovanna Valentini e degli operatori della polizia penitenziaria. Speriamo che iniziative di questo tipo possano moltiplicarsi, aggiungendo nuovi ‘mattoni’ al ponte tra il dentro e il fuori”.

Alla proiezione della pellicola “Grazie Ragazzi” nel carcere di Foggia hanno partecipato per il CSV Foggia la responsabile della comunicazione e della promozione del volontariato penitenziario, Annalisa Graziano e i volontari in servizio civile Alessandra De Luca e Pierluigi Mantova. Laltrocinema Cicolella ha ringraziato Universal Italia per aver messo a disposizione gratuitamente la pellicola.