Foggia, sgombero di 3 alloggi occupati abusivamente da soggetti legati alla criminalità organizzata

FOGGIA, 07/03/2023 – Continuano a Foggia le operazioni per lo sgombero di abitazioni di edilizia residenziale pubblica occupate abusivamente da soggetti legati alla criminalità organizzata.

Si è conclusa oggi, difatti, la liberazione di ulteriori 3 alloggi, di proprietà dell’Arca Capitanata e del comune di Foggia, situati in Via De Viti De Marco, in via Saragat e in via Mons. Cavotta. Salgono dunque a 26 le abitazioni liberate a partire dallo scorso mese di novembre e restituite agli enti proprietari per la successiva destinazione a coloro che ne hanno diritto.

Allo stesso modo, resta alta l’attenzione della prefettura sui rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale del territorio. È stato infatti firmato dal prefetto di Foggia, Maurizio Valiante – sulla base delle indagini condotte dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze Antimafia – un nuovo provvedimento antimafia nei confronti di un’impresa individuale, con sede a Mattinata, operante nel settore delle concessioni in materia zootecnica ed agricola.