Il futuro delle aree industriali di Manfredonia in un incontro a Palazzo di Città

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/03/2023 – “Il futuro delle aree industriali di Manfredonia (D-46, ex Parco Sopim) e la risoluzione delle ataviche criticità dell’infrastrutturazione e dei servizi.

Se ne discuterà il 14 marzo pv alle ore 18 a Palazzo di Città in un incontro convocato dall’Amministrazione comunale per fare il punto sul tema strategico per lo sviluppo del territorio, anche in vista di possibili nuovi insediamenti e crescita delle imprese già presenti”. Lo riporta l’Assessore Attività Produttive Antonio Vitulano.