‘In Cerca di Te’: online il nuovo videoclip di Mike Ciuffreda girato sul Gargano

StatoQuotidiano.it, Mattinata (Fg), 7 marzo 2023 – È online da qualche giorno il nuovo videoclip di Michele ‘Mike’ Ciuffreda, ‘In Cerca di Te’, opera che può vantare già numerose visualizzazioni su YouTube.

Un video molto originale e girato ottimamente in bianco e nero, con note di malinconia e nostalgia, ma caratterizzato anche da un segnale finale di speranza. È la seconda hit a raggiungere YouTube dopo un altro brano molto significativo, ‘Montecarlo’.

Location centrale è la città di Mattinata, insieme alla zona del Monte Saraceno, un tributo di autentico amore verso la sua terra, il Gargano.

Artista originario di Mattinata (Fg), Mike ha dei modelli d’eccezione come Renzo Arbore e Lucio Dalla. Un legame molto forte soprattutto con quest’ultimo, con cui riuscì a collaborare, partecipando a diverse serate alle Tremiti.

Ex luogotenente della Guardia Costiera di Manfredonia, oggi ‘Mike’ può coronare un sogno, quello di cantare per passione. Un interesse nato tanti anni fa, ma che oggi finalmente ha potuto coltivare con ottimi risultati e tanti attestati di stima.

Sono ben due le raccolte di brani di successo pronte all’uscita, cover tributo ad artisti di rilievo come Renzo Arbore, Lucio Dalla, Johnny Dorelli e soprattutto il maestro Domenico Modugno.

Michele ‘Mike’ Ciuffreda ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per StatoQuotodiano.it:

SQ: Michele parlaci di questo tuo ultimo brano.

MC: Il brano fa parte di una compilation di brani swing che sta per uscire ed estrapolati dal repertorio di Renzo Arbore, e prenderà il titolo di “I’ FACCIO O’ SHOW”.

Il titolo del brano è IN CERCA DI TE, è anche conosciuto come SOLO ME NE VO. Un brano italiano del 1944 scritto da Gian Carlo Testoni e Eros Sciorilli, cantato da Natalino Otto, poi da Johnny Dorelli e da tanti altri cantanti.

SQ: Qual’è il significato di questa canzone?

MC: Questo brano, IN CERCA DI TE, contiene la sintesi della condizione umana, nella quale vivevano molti italiani di allora. Questa ricerca dell’amore perduto è stata interpretata come una metafora dal popolo appena uscito dalla guerra, e che va alla ricerca di quello che non ha più.

Un brano che come già detto nasce dopo la seconda guerra mondiale, ma così attuale, per tutto ciò che sta accadendo intorno a noi.

SQ: Cosa pensi del rapporto tra amore e guerra presente nel video?

MC: Dopo qualsiasi guerra amori e affetti vengono seriamente compromessi non a caso in questo brano viene rappresentata la gioia per il ritorno a casa ma poi l’ansia e la tristezza per quell’amore che non c’è più.

SQ: Parlaci della splendida location del videoclip.

MC: Il filmato è stato girato nella piccola cittadina di Mattinata con scorci del monte saraceno e delle vie più suggestive del paese dal bravo Matteo Antonio Armiento.

Ho voluto dare nel finale del video la sensazione dell’incontro e dell’abbraccio con l’amore perduto, perché la vita in ogni suo momento, anche in quelli più bui, si deve sempre aprire uno spiraglio di luce e di speranza per un giorno migliore.

A cura di Gianluigi Cutillo, 7 marzo 2023