Manfredonia, la giornata internazionale delle donne

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/03/2023 – Care amiche a cui rivolgo queste righe, vi invito a fermarvi un attimo per formare in una stretta ideale la catena umana che 20 anni or sono facemmo dinanzi alla industria che confinava con la nostra città e per la quale non ci siamo risparmiate lottando contro il colosso Enichem.

Quella fu l’inizio di una vera lotta,diversa da quella iniziata nel 1907 dalle operaie e lavoratrici di Chicago, ma che ci ha condotte a scrivere nella storia di Manfredonia una pagina intensa di grande passione per questa città e per gli uomini che lavoravano in un ambiente pericolosamente dannoso per la salute di tutti. Tanto abbiamo fatto recandoci anche a Strasburgo dove il Tribunale per i Diritti dell’uomo riconobbe le ragioni della cittadinanza emettendo una sentenza esemplare divenuta poi argomento in tesi di Laurea alla Università di Torino.

Noi abbiamo segnato l’inizio di una conquista sociale e culturale in un campo oggi minato dalla politica, che fece nascere una coscienza sociale ed ambientale in altre città dove c’erano e ci sono insediamenti pericolosi perché inquinanti, che tanto dolore hanno causato nelle cittadinanze che convivevano con emissioni e fonti altamente pericolose. Ma alla colpa di aver causato perdita di posti di lavoro ci siamo sempre opposte con coerenza scegliendo la condivisione con gli uomini e la partecipazione dei giovani al tema dell’ambiente.

Oggi ci ritroviamo a doverci difendere da un nuovo tentativo di impiantare fonti energetiche pericolosamente vicini all’abitato, la lotta non è finita e bisogna stare in guardia con una complicità politica che oggi comprende tutti,in un suffragio collettivo.

Nel 1908, a Febbraio, le donne americane istituirono il “Woman’s Day” che celebrava lo sfruttamento dei datori di lavoro nei confronti delle operaie,delle discriminazioni sessuali e del diritto di voto. Siamo ben lontane dai motivi di quelle lotte, oggi la festa delle donne ha perso il suo valore iniziale perché siamo proiettate in realtà diverse di varia natura,pur dovendo ancora catturare l’opinione pubblica e sensibilizzarla rientrando in cronaca ancora una volta su temi ambientali. Mentre intanto il mondo che ci circonda nella nostra città ci sta chiedendo di volgere lo sguardo e considerare il fenomeno della immigrazione come una opportunità e non una calamità.

Volgiamo giustamente l’attenzione, una giusta attenzione alla potenzialità turistica e commerciale della nostra Manfredonia la quale vive la mancanza di forze giovanili per l’occupazione nei settori appena citati. Per anni i giovani sono andati via arricchendo con la loro intelligenza ruoli chiave nella pubblica Amministrazione,nella Dirigenza Ospedaliera, nelle Università,ruoli che influenzano l’Economia a cui tutti ci volgiamo per vivere bene, per conservare ciò che abbiamo ed investire per il futuro.

Se facciamo attenzione fra coloro che ci passano accanto ci rendiamo conto che ci sono donne polacche o comunque del Nord Europa, come ci sono uomini di colore giovani che parlano inglese. Ho avuto occasione di parlare con questi che sono manovalanza non necessariamente agricola,lavorano e sanno lavorare come saldatori, battitori di rame, calzolai, allevatori per dinastie, e le donne sanno cucire, confezionare borse, ricami e cappelli. Questa ricchezza di opportunità deve dare integrazione vera,loro sono manodopera che mette radici, cerchiamo di adeguarla, e le donne in particolar modo sono per vocazione cuoche,cameriere, badanti per bambini e disabili.

Noi saremmo pronte ad accoglierle,adeguarle al nostro mondo di cui vogliono far parte, con le dovute analisi e disamine opportunamente fatte dalle autorità mediche,sociali, perché la lingua, la cultura personale siano mezzo di scambio di conoscenze reciproche ed occasione per una vera integrazione che ponga fine al peregrinare fra parcheggi, tendopoli ed accattonaggio. Una cucina multi etnica attrae certamente i buon gustai e la conoscenza della lingua diventa veicolo di comprensione.

Se la immigrazione oggi è un fenomeno inarrestabile, quasi biblico, tanto meglio se diventa opportunità di crescita interiore e territoriale. Costerebbe meno integrare nuove giovani forze lavorative, anche nelle parrocchie,avviarli allo sport, come fanno per il calcio,e reclutare forze femminili per assistenza agli anziani purchè abilitate e selezionate. Rendiamoci orgogliose di essere donne moderne, nonne e bisnonne, rendiamo UNICA ED ESEMPLARE questa vita nella nostra città Una vita al servizio della collettività, ma non dimentichiamo che Manfredonia è passato ma anche futuro. Rendiamoci orgogliose di fare della nostra città un grande HUB CULTURALE SOCIALE dinamico, noi siamo e resteremo IL MOVIMENTO DONNE di MANFREDONIA NUOVA.

Vittoria de Salvia