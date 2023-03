Museo Civico di Foggia: “C’è il progetto di restauro e riqualificazione”

StatoQuotidiano, 7 marzo 2023. Un articolato e complessivo progetto di recupero, riqualificazione e restauro dell’immobile di Piazza Nigri che ospita il Museo Civico di Foggia è quanto l’amministrazione Comunale ha inteso mettere in campo, intercettando le risorse del bando “Cultura missione comune” dell’Istituto per il Credito Sportivo. Lo comunica in una nota l’amministrazione comunale di Foggia.

Si tratta di un progetto, approvato dalla commissione straordinaria il 25 novembre 2021, del valore complessivo di circa 1milione e 800mila euro, che vede coinvolta in modo diretto anche la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio. Oltre al parere architettonico sul progetto, infatti, si stanno concordando con l’organismo del Ministero, soluzioni idonee alla conservazione del loro materiale ivi depositato.

Le criticità dell’immobile che ospita il Museo sulle quali intervenire, evidenziate anche con articoli di stampa, Museo civico di Foggia in lento degrado, l’allarme di Saverio Russo “non sono purtroppo tali da permettere operazioni tampone; in particolare per quello che attiene la copertura dell’edificio. Diverso è il discorso per il pluviale che genera infiltrazioni che appartiene, invece, ad una proprietà privata e su cui si stanno sollecitando interventi”.

“L’amministrazione comunale- prosegue la nota- è, comunque, al lavoro per ottenere quanto prima il via libera per candidare il progetto alla prossima riapertura del bando dell’ICS. Queste precisazioni vengono evidenziate solo per ribadire la consapevolezza dell’importanza per una città come Foggia del proprio Museo Civico.

“Un luogo che – è l’auspicio di Palazzo di Città – possa vedere quanto prima l’inizio dei lavori di restauro in modo da dar inizio ad un percorso complessivo di riqualificazione anche funzionale della struttura. Una riqualificazione che permetta di far tornare il Museo Civico, non solo luogo di conservazione della memoria della comunità, ma anche – e soprattutto – soggetto attivo di politiche culturali in grado di dare nuovo slancio alla città”.