A Colloquia XV si parla di intelligenza artificiale

Al via il festival delle idee 2024 con Davide Tabarelli, Paolo Benanti, Carlo Massarini, Annamaria Testa, Maurizio Ferraris e Roberto Sommella. Conduce Annalisa Cuzzocrea

In apertura il “cruciverba live” di Stefano Bartezzaghi, con Ivana Bartoletti

Giovedì prossimo, 14 marzo 2024, nell’Aula Magna “G. Cipriani” del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, in via Arpi 176, prenderà il via la quindicesima edizione di Colloquia, il festival delle idee della Fondazione dei Monti Uniti che ogni anno riunisce nel capoluogo dauno i più qualificati rappresentanti del panorama culturale italiano, per discutere di temi di grande attualità ed interesse.

L’edizione 2024, che si terrà nei giorni 14, 15 e 16 marzo, è intitolata “I.A.: esatti o umani” e sarà condotta dalla vice direttrice del quotidiano “La Stampa”, Annalisa Cuzzocrea.

“L’intelligenza artificiale è senza dubbio il trending topic dell’anno, l’argomento di tendenza maggiormente dibattuto in televisione, sui social, tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di tecnologia – dichiara in una nota il presidente della Fondazione, Aldo Ligustro -. Ma non è stato il desiderio di inseguire la moda del momento a indurci a dedicare la quindicesima edizione di Colloquia a questo affascinante tema, bensì la volontà – come nella tradizione consolidata del festival – di volgere lo sguardo al futuro insieme a un pubblico, il più ampio possibile, magari non esperto ma curioso, per approfondire una materia, intrigante e foriera di conseguenze inimmaginabili, che influirà su ogni aspetto della nostra vita, modificandola in modo radicale”.

“Per evitare di trasformare Colloquia 2024 in un seminario di tipo accademico – prosegue il presidente -, abbiamo preferito sottrarci a un dibattito eccessivamente tecnico a beneficio di un approccio che prenda spunto dagli aspetti quotidiani della vita. Parleremo, infatti, delle ricadute che avrà l’impiego dell’I.A. sul controllo delle politiche energetiche, dei possibili benefici per i consumatori e dei problemi connessi col consumo delle risorse, delle profonde inquietudini dovute alle ripercussioni etiche, tecnologiche e normative che porterà questa grande innovazione, che incide anche sull’interazione tra tecnologia e arte, aprendo scenari inediti rispetto alle attuali modalità di fruizione, a partire dallo spettacolo dal vivo. Ad essere coinvolte dall’implementazione dell’intelligenza artificiale sono anche la creatività, il settore della pubblicità, del marketing e della comunicazione, la gestione dell’economia, della finanza e dell’informazione, così come le relazioni personali e il rapporto tra l’essere umano e le nuove “macchine intelligenti”.

“Affronteremo questi temi mettendo a confronto i nostri ospiti che, anche quest’anno, sono stati selezionati tra i più autorevoli nei rispettivi settori professionali – sottolinea Ligustro -, a partire dal presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, l’esperto di bioetica e tecnologie padre Paolo Benanti, il giornalista Carlo Massarini (un mito per almeno due generazione di appassionati di musica e innovazione tecnologica), il massimo riferimento del mondo della creatività e della comunicazione in Italia, Annamaria Testa, uno dei più apprezzati filosofi italiani nel mondo, Maurizio Ferraris, e il direttore di “MF-Milano Finanza”, Roberto Sommella”.

“Per fornire alcune informazioni di base e qualche stimolo anche “ludico” alla comprensione dei temi affrontati – conclude il presidente della Fondazione -, l’apertura del festival è stata affidata al semiologo Stefano Bartezzaghi che, insieme alla super-esperta Ivana Bartoletti, proporrà al pubblico di Colloquia di risolvere un cruciverba dal vivo, creato appositamente per l’occasione, per provare a mettere ordine nel caotico mondo del linguaggio tecnologico dell’intelligenza artificiale”.

Il programma

Giovedì 14 marzo, ore 18:30:

“Cruciverba volant”, con Stefano Bartezzaghi e Ivana Bartoletti

Venerdì 15 marzo, ore 17:30

Davide Tabarelli, Carlo Massarini e Paolo Benanti

Sabato 16 marzo, ore 17:30

Annamaria Testa, Roberto Sommella e Maurizio Ferraris

Gli ospiti

Stefano Bartezzaghi

Semiologo milanese, grande esperto di enigmistica, Stefano Bartezzaghi aprirà la quindicesima edizione di Colloquia con un format di sua creazione intitolato “Cruciverba volant”, un cruciverba live progettato a tema, in questo caso l’intelligenza artificiale, che sarà risolto, insieme al pubblico presente in sala, da un’ospite d’eccezione, Ivana Bartoletti, messa alla prova dall’ingegno di Bartezzaghi. Un’occasione coinvolgente per riflettere sulla lingua, sull’innovazione tecnologica e sul significato delle parole. Bartezzaghi è senza dubbio un enfant prodige. Già all’età di 9 anni incomincia a collaborare con tutte le principali riviste enigmistiche italiane, come autore e solutore di giochi. Conseguirà la laurea all’Università di Bologna con una tesi in semiotica, seguito dal professore Umberto Eco. Dal 1987 cura rubriche su giochi, libri e sul linguaggio per importanti giornali quali “La Stampa”, “La Repubblica” e “Vanity Fair”: sue le rubriche “Lessico e Nuvole”, “Lapsus”, “Fuori di Testo” e per il settimanale “L’Espresso” la rubrica di critica linguistica “Come dire”. E’ stato direttore di “Golem”, la prima rivista culturale italiana pensata solo per il web. Ha condotto rubriche radiofoniche su argomenti di linguistica per Radio Due e ha lavorato come consulente culturale alla direzione delle tre reti radiofoniche di Radio Rai. Sempre in qualità di consulente culturale, ha lavorato a note trasmissioni televisive tra cui “Anima Mia” di Fabio Fazio (Rai Due) e “Pinocchio” di Gad Lerner. Ha ideato il festival sull’umorismo “Il senso del ridicolo” a Livorno, di cui è stato direttore artistico. I suoi studi attuali si rivolgono alla teoria del gioco con le parole, la revisione critica del concetto di creatività, le forme di creatività passiva, la possibilità di una semiotica della creatività e le mitologie del contemporaneo.

Ivana Bartoletti

Leader nell’ambito della privacy e dell’etica della tecnologia, Ivana Bartoletti è tra le massime esperte a livello internazionale di questioni etico-giuridiche legate all’intelligenza artificiale ed è impegnata attivamente per promuovere la parità di genere e la diversità nel campo dell’I.A. È Inaugural Visiting Executive Cybersecurity and Policy Fellow presso la Virginia Tech University ed è esperta di I.A. presso il Consiglio d’Europa. Aiuta le organizzazioni internazionali a gestire gli aspetti legati alla privacy e alla protezione dei dati personali e ad affrontare le sfide etiche e di privacy legate all’intelligenza artificiale e ai Big Data. Nel 2019 è stata nominata Donna dell’Anno ai “CyberSecurity Awards” e nel 2022 ha ricevuto il “Privacy Leader of the Year: Technology Award” a Londra per il suo contributo alla governance dell´I.A. sia nelle aziende che nelle istituzioni. Nel 2019 ha co-fondato “Women Leading in AI”, rete nata con l’obiettivo di mobilitare la politica per costruire un’intelligenza artificiale che supporti obiettivi e valori umani senza distinzioni di genere, e che oggi riunisce pensatrici, scienziate, accademiche, imprenditrici e politiche provenienti da contesti molto diversi. È autrice del saggio “An Artificial Revolution: on Power, Politics and AI” (Indigo Press, 2020) e co-autrice del manuale per l’uso dell’intelligenza artificiale nei servizi finanziari “AI Book” (Wiley, 2020); ha contribuito inoltre a diverse pubblicazioni internazionali tra le quali “Eva Futura” (Marsilio, 2021) e “Intelligenza Artificiale: Arte e Scienza del Business” (Il Sole 24 Ore, 2023) e contribuisce regolarmente alla community “The Yuan” su questioni legate alla privacy ed etica nell’IA.

Davide Tabarelli

Modenese classe ‘60, dal 2006 Davide Tabarelli è presidente – nonché fondatore – di NE-Nomisma Energia, società di ricerca sull’energia e l’ambiente. Inizia a occuparsi di energia all’università nel 1985 con una tesi sui mercati del petrolio, con la quale consegue la laurea in economia con lode. Dopo un breve periodo di attività universitaria, nel 1986 entra nella sezione Energia di Nomisma, per cui, in qualità di responsabile, ha curato circa 90 studi su questioni energetiche ed ambientali. È stato consulente del Ministero dell’industria dal gennaio 1995 al maggio 1996 e responsabile dell’attività di assistenza al Ministero dell’ambiente in tema di cambiamenti climatici. È stato anche membro di commissioni ministeriali per la politica energetica nel 2003 e nel 2005 e dal 2017 al 2020 è stato membro dell’Advisory Board dell’ENI sulla transizione energetica. È professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna e presso il Politecnico di Milano e nel corso della sua carriera ha pubblicato centinaia di articoli. Apprezzato opinionista, originale e non allineato, sui temi legati all’energia, al cambiamento climatico e al rapporto tra rinnovabili e industria nei più importanti programmi televisivi, attualmente è anche editorialista de “Il Sole 24 Ore”.

Paolo Benanti

Paolo Benanti è un francescano del Terzo Ordine Regolare e si occupa di etica, bioetica ed etica delle tecnologie. In particolare i suoi studi si focalizzano sulla gestione dell’innovazione: internet e l’impatto del Digital Age, le biotecnologie per il miglioramento umano e la biosicurezza, le neuroscienze e le neurotecnologie. Presso la Pontificia Università Gregoriana ha conseguito nel 2008 la licenza e nel 2012 il dottorato in teologia morale. Con la dissertazione di dottorato dal titolo “The Cyborg. Corpo e corporeità nell’epoca del postumano” ha vinto il Premio Belarmino – Vedovato. Dal 2008 è docente presso la Pontificia Università Gregoriana, l’Istituto Teologico di Assisi e il Pontificio Collegio Leoniano ad Anagni. Oltre ai corsi istituzionali di morale sessuale e bioetica si occupa di neuroetica, etica delle tecnologie, intelligenza artificiale e postumano. Ha fatto parte della Task Force Intelligenza Artificiale per coadiuvare l’Agenzia per l’Italia digitale ed è membro corrispondente della Pontificia accademia per la vita con particolare mandato per il mondo delle intelligenze artificiali. A fine 2018 è stato selezionato dal Ministero dello sviluppo economico come membro del gruppo di trenta esperti che hanno il compito di elaborare la strategia nazionale sull’intelligenza artificiale e in materia di tecnologie basate su registri condivisi e blockchain.

Carlo Massarini

Giornalista e fotografo, è un mito per almeno due generazioni di appassionati di musica. È stato tra i primi a portare il rock a Radio Rai e a condurre programmi televisivi dedicati all’innovazione tecnologica. Con la trasmissione “Mister Fantasy”, andata in onda su Rai Uno dal 1981 al 1984, è diventato il volto simbolo della rivoluzione musicale televisiva. Nato a La Spezia ma cresciuto tra Canada e Stati Uniti, medico mancato, Carlo Massarini ha attraversato in maniera multimediale i mezzi di comunicazione seguendo un percorso che lo ha portato dalla musica alle tecnologie. Dopo gli esordi radiofonici a Radio Rai nel 1971 con “Per Voi Giovani” e “Popoff” a soli 20 anni, ha presentato due Festival di Sanremo (‘87 e ’88), è stato direttore di “Popster” dal 1976 al 1978 e nel 1979 dell’edizione italiana di “Rolling Stone”. Pioniere della divulgazione tecnologica, è anche considerato il volto tv di internet. Infatti dal 1995 al 2002 ha condotto su Rai Educational “Mediamente”, il primo programma televisivo italiano a trattare il tema delle nuove tecnologie. Dal 2010 al 2015 ha ideato e condotto su Rai 5 i programmi “CoolTour” e “Ghiaccio Bollente” e parallelamente, tra il 2013 e il 2015, il programma radiofonico di grande successo “Absolute beginners” su Virgin Radio. Inoltre nel 2020 per La7 ha condotto il programma “Startup Economy”. Massarini può vantare anche una vivace attività editoriale: ha firmato, tra gli altri, i volumi “Dear Mister Fantasy” (Rizzoli, 2010), “Absolute Beginners, viaggio alle origini del Rock” (Hoepli, 2016) e (con Ivano Scolieri) “PianoForte” (Hoepli, 2020). È del 2023 la sua ultima fatica editoriale “Vivo dal Vivo”, attualmente in tour in tutta Italia e segnalato tra i libri più venduti sul digital store di Amazon. Parallelamente al suo lavoro televisivo, Massarini svolge quello di relatore in eventi sui temi della trasformazione sociale e tecnologica. È stato chairman al Forum per la Società dell’Informazione e in molti convegni istituzionali patrocinati dal Governo e dalla Presidenza del Consiglio. Ha tenuto conferenze sul tema delle nuove tecnologie presso lo IULM, l’ILAS, la Bocconi e la Sapienza di Roma.

Annamaria Testa

Considerata una delle più importanti protagoniste del mondo della comunicazione e della creatività in Italia, da oltre vent’anni Annamaria Testa affianca alla professione di consulente per le imprese una intensa attività di scrittura e di docenza universitaria. Pubblicitaria e giornalista, inizia a lavorare nel 1974 come copywriter e nel 1983 fonda la sua agenzia di pubblicità. Ha insegnato presso l’Università La Sapienza di Roma, l’Università degli Studi di Torino, l’Università IULM, l’Università Bocconi di Milano e nella sua lunga carriera si è occupata anche di comunicazione politica. Nel 2008 ha aperto il sito “Nuovo e Utile”, sul quale ha pubblicato oltre 700 articoli dedicati a creatività, comunicazione e dintorni. Come giornalista ha scritto per diverse testate e dal 2012 scrive per il settimanale “Internazionale”. Nel 2015 ha progettato e lanciato l’iniziativa no profit #dilloinitaliano, contro la diffusione pervasiva dell’itanglese, dal 2016 fa parte del Gruppo Incipit dell’Accademia della Crusca e dal 2017 è consulente per il Salone del Libro di Torino. Ha pubblicato diversi saggi su creatività e comunicazione fra cui “La parola immaginata” (Pratiche, 1996, ristampato da Il Saggiatore, 2014) diventato un classico per generazioni di pubblicitari, “La trama lucente” (Rizzoli, 2010), “Minuti scritti. 12 esercizi di pensiero e scrittura” (Rizzoli, 2013) e con Garzanti “Il coltellino svizzero. Capirsi, immaginare, decidere e comunicare meglio in un mondo che cambia” (2020) e “Le vie del senso” (2021). Nella sua lunga e importante carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, fra cui il “Premio Eccellenza nella comunicazione” e il premio “Donna è web”. Nel 2012 è entrata nella Hall of Fame dell’Art Directors Club Italiano, prima donna pubblicitaria negli oltre venticinque anni di vita del sodalizio. Nel 2013 UDI e Parlamento Europeo le hanno assegnato il premio “Immagini Amiche” e Rai Storia le ha dedicato una puntata insieme a Emanuele Pirella.

Maurizio Ferraris

Un importante esponente della cultura italiana ritorna a Colloquia tredici anni dopo la prima partecipazione. Allievo del compianto Gianni Vattimo (anche lui ospite di una passata edizione del festival), il filosofo Maurizio Ferraris nella sua lunga carriera ha determinato un nuovo corso di pensiero e di studi almeno in quattro ambiti: l’ermeneutica, l’estetica, l’ontologia e la filosofia della tecnologia. Dal 1995 è ordinario di filosofia teoretica nella facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Torino, dove dirige il Centro interuniversitario di ontologia teorica e applicata (CTAO) e il Laboratorio di Ontologia (LabOnt); nello stesso ateneo, dal 2018, è presidente dell’Istituto di studi avanzati su Humanities e Industria. Dirige “Scienza Nuova”, l’istituto di studi avanzati dedicato a Umberto Eco che unisce l’Università e il Politecnico di Torino ed è rivolto alla progettazione di un futuro sostenibile, tanto dal punto di vista culturale quanto da quello politico. Fondatore del “Nuovo Realismo”, visiting professor a Harvard, Oxford, Monaco, Parigi, editorialista di “la Repubblica”, della “Neue Zürcher Zeitung” e di “Libération”, è autore di oltre sessanta libri tradotti in tutto il mondo, tra cui: la “Storia dell’ermeneutica” (Bompiani, 1988), giunta alla quinta edizione e tradotta in varie lingue, “Estetica razionale” (Cortina, 1997), che ha rilanciato il dibattito sull’estetica come teoria della percezione, “Goodbye Kant! Cosa resta oggi della Critica della ragion pura” (Bompiani, 2004), giunto alla quinta edizione, e “Dove sei? Ontologia del telefonino” (Bompiani, 2005), insignito del Premio Filosofico Castiglioncello. Tra i più recenti: “Realismo positivo” (Rosenberg & Sellier, 2013), “Spettri di Nietzsche” (Guanda, 2014), “Mobilitazione totale” (Laterza, 2015), “Postverità e altri enigmi” (Il Mulino, 2017), nel 2018 “Il denaro e i suoi inganni” (con J.R. Searle, Einaudi) e “Intorno agli unicorni. Supercazzole, ornitorinchi e ircocervi” (Il Mulino), Documanità (Laterza, 2021), “Agostino. Fare la verità” (Il Mulino, 2022) e “Tecnosofia” (con G. Saracco, Laterza, 2023). È stato autore di alcuni fortunati programmi televisivi, tra cui “Zettel – filosofia in movimento”, in onda su Rai Scuola dal 2013 al 2015 e “Lo stato dell’arte”, trasmesso su Rai 5 dal 2015 al 2016.

Roberto Sommella

Giornalista e scrittore, con un passato all’Ansa e all’Antitrust, già commentatore per numerose testate quali il “Corriere della Sera”, “Avvenire”, “Europa”, “Il Messaggero” e “HufPost Italia”, Roberto Sommella è il direttore responsabile di “MF – Milano Finanza” e “milanofinanza.it”. Da diversi anni è un noto commentatore e divulgatore economico e presiede l’associazione non profit La Nuova Europa, con la quale promuove e organizza il “Ventotene Europa Festival”, manifestazione dedicata alla diffusione dei valori solidali nell’Unione Europea. Sommella è anche autore di numerosi saggi sull’Europa e di economia tra cui: “L’euro è di tutti” (Fioriti, 2014), “Euxit, uscita di sicurezza per l’Europa” (Rubbettino, 2016) e “Gli Arrabbiati” (La Nuova Europa, 2018). Il suo ultimo libro si intitola “Milano Città Aperta” (Class Editori, 2020) ed è coautore del libro “Metodo Marchionne” (Class Editori, 2017). Esperto di finanza, economia e di tematiche legate all’Europa e alla concorrenza, Sommella svolge anche attività didattica. È coadiutore didattico presso la Facoltà di Economia all’Università Politecnica delle Marche nella materia Antitrust e Mercato, e cura un seminario su Mercato Unico e Tutela dei Consumatori presso l’Università Roma Tre, Dipartimento di Scienze Politiche. È stato anche cultore della materia Storia del Pensiero Economico presso la Luiss di Roma.

Annalisa Cuzzocrea

La conduttrice della quindicesima edizione di Colloquia è la vicedirettrice del quotidiano “La Stampa” e scrive principalmente di politica, economia, gender gap, scuola e istituzioni. Si è laureata a Roma in Lingue e Letterature straniere, ha poi studiato giornalismo a Urbino e ha fatto pratica nelle redazioni di Tg3, Radio Capital e “Repubblica.it”. Ha scritto per “Diario” di Enrico Deaglio, per “Il Venerdì” e per “D”. È spesso ospite in trasmissioni televisive di approfondimento come “DiMartedì”, “Otto e mezzo”, “Piazzapulita” e “Propaganda Live” e conduce saltuariamente la rassegna stampa di Radio Tre “Prima Pagina”. Assunta a Radio Capital agli inizi degli anni 2000, si è occupata di cronaca, esteri e interni per poi passare a “Repubblica Tv” e, nel 2011, a “la Repubblica”, nel settore politico, dove si è occupata di interviste, inchieste e approfondimenti. Per oltre dieci anni Annalisa Cuzzocrea scrive di politica sul quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, fino a diventare uno dei cronisti parlamentari più accreditati di tutto il giornalismo italiano. Ha assistito da cronista parlamentare alla fine della seconda Repubblica e ha seguito fin dagli albori la nascita del Movimento 5 stelle e il suo ingresso nelle istituzioni. È passata a “La Stampa” nel novembre del 2021. Presenta eventi, modera dibattiti, realizza interviste pubbliche su politica, economia, gender gap, violenza sulle donne, infanzia e scuola, istituzioni europee e attualmente tiene un corso di giornalismo politico alla Luiss di Roma. Ha scritto “Che fine hanno fatto i bambini. Cronache di un Paese che non guarda al futuro”, uscito il 16 marzo 2021 per Piemme.

La partecipazione al festival è libera e gratuita, fino ad esaurimento dei posti.

Info sul sito www.festivaldelleidee.it.