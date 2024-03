CERIGNOLA (FOGGIA) – Due agenti di polizia sono rimasti feriti durante un servizio di controllo del territorio ieri sera a Cerignola, nel Foggiano.

Sulla strada statale 16 i poliziotti avevano intercettato un furgone e un’auto di grossa cilindrata.

Quest’ultima, per sottrarsi ai controlli e fuggire, ha effettuato una manovra improvvisa urtando con violenza contro una delle volanti.

Il furgone, condotto da un uomo, è stato invece bloccato. I due agenti a bordo dell’auto colpita hanno riportato contusioni giudicate guaribili tra i 15 e i 30 giorni.

Il segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia (Sap) Giuseppe Vigilante esprime solidarietà agli agenti rimasti feriti ieri a Cerignola, nel Foggiano, durante un servizio di controllo del territorio e annuncia che si costituirà parte civile nel procedimento penale che seguirà una volta identificati i responsabili.

Il Sap precisa che – a differenza di quanto si era appreso in un primo momento – gli agenti colpiti dall’auto in fuga erano a piedi, all’esterno di una delle due auto della polizia che stavano eseguendo controlli.

Anche l’altra auto di servizio, con a bordo altri agenti, è stata colpita.

«I poliziotti impegnati in un preciso servizio istituzionale in una strada della provincia di Foggia – ricostruisce Vigilante – sono stati oggetto di una vile aggressione, o peggio di un tentativo di omicidio, messo in atto da criminali senza scrupoli che, per eludere un controllo, non hanno esitato a investire i colleghi.

Ai colleghi purtroppo sono stati riscontrati seri danni, come da referti medici, e solo la professionalità messa in atto ha scongiurato il peggio.

Non ci facciamo né ci faremo intimidire da questi violenti che sono contro ogni forma di legalità».

Vigilante sottolinea poi che «non si può non rimarcare la cronica sofferenza dei colleghi che quotidianamente prestano la loro attività in questa terra con dignità e professionalità, e non possiamo permettere in questa città che le volanti vengano distolte dal primario servizio».