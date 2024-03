Nota del consigliere regionale Sergio Clemente (Azione).

“È con entusiasmo e con orgoglio che entro a far parte della Commissione sanità e servizi sociali e faccio i miei auguri più sinceri di buon lavoro al collega e amico di gruppo Mauro Vizzino, eletto presidente con una larga maggioranza. Ringrazio il commissario regionale di Azione Fabiano Amati e il capogruppo Ruggiero Mennea per avermi indicato come componente di una Commissione così importante e strategica, che controlla ed esamina la gran parte delle risorse del bilancio regionale, che come sappiamo è destinata alla sanità.

Sarà mio compito già nelle prossime settimane attivarmi in un fattivo dialogo con le direzioni delle Asl e in particolare con quella di Capitanata e con la direzione del Policlinico Riuniti di Foggia, al centro di feroci polemiche e campagne mediatiche di certo denigratorie, ma che fanno anche luce, forse in maniera scomposta, sulle tante criticità del Pronto Soccorso foggiano dopo il trasferimento della struttura nel nuovo plesso, il Deu.

Il malcontento generale dei tanti utenti, vittime di tempi di attesa inaccettabili e di una cura a volte superficiale, non può essere derubricato a mero scopo giornalistico o a disagi causati dal super afflusso e dal sovraffollamento. Le richieste di salute dei cittadini vanno soddisfatte sempre. Sarà mia premura incontrare la primaria del reparto e capire come incidere sulla mancanza di risorse umane e di mezzi in un Pronto Soccorso con un bacino di utenza enorme, che necessita di modelli organizzativi più performanti”