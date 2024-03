Nota del presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta. “Ero ieri con gli amministratori locali e rappresentanti delle associazioni di categoria che hanno richiesto di essere ascoltati in Commissione Agricoltura per un ulteriore confronto sul tema delle cartelle del contributo consortile 630. Un pagamento che continua ad essere richiesto dai Consorzi di Bonifica che, però, non erogano alcun servizio significativo agli agricoltori. Negli anni, accanto al senso diffuso di ingiustizia di queste cartelle -spesso emesse in assenza totale di prestazioni erogate- si sono inserite numerose pronunce dei giudici che hanno sancito l’assenza di presupposti per le richieste di pagamento. Eppure, le nostre aziende agricole continuano a ricevere le cartelle e la Regione Puglia, ancora oggi, non riesce a risolvere la questione. Perciò, l’audizione in Commissione rappresenta anche un modo per tenere alta l’attenzione e non accantonare il problema tra gli “irrisolti e dimenticati”. Abbiamo il dovere di dare una risposta al mondo agricolo che già vive un momento difficile e le richieste dei Consorzi, in aggiunta, sono una vera beffa”.