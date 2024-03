FOGGIA – “Una delegazione del Comitato Vola Gino Lisa sarà presente oggi 7 marzo 2024 all’incontro organizzato da Federalberghi Potenza – comprensorio Vulture Alto Bradano Melandro presso la splendida cornice dell’Hotel Garden di Barile per portare, all’attenzione degli albergatori dell’area Vulture Melfese Alto Bradano Melandro, come sempre con il proprio metodo e ruolo, l’importanza dell’infrastruttura dell’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia certamente strategica anche per questa vasta area del Nord della Basilicata confinante con la Capitanata.

Da sempre il Comitato ha sostenuto come l’aeroporto di Foggia possa rispondere alle tante richieste anche delle zone limitrofe che necessariamente debbono puntare su questo scalo

per incrementare il proprio turismo alla pari del Gargano e delle zone dell’Appennino.

Da sempre abbiamo cercato, noi del Comitato, i referenti politici ed economici dei territori confinanti per ottenere, nella nostra battaglia civica, un appoggio alla vertenza trasporto aereo.

Abbiamo acquisito nel tempo credibilità e rispetto ed oggi raccogliamo i frutti di questo duro impegno e chiaramente, con lo scalo operativo, possiamo finalmente essere noi quel

supporto informativo alla crescente domanda di incoming proveniente anche da questa importante e splendida zona.

Una sfida promozionale che ci onora e che non deve spaventarci nella sua complessità.

La vivremo, pertanto, come un ulteriore stimolo per riprovare a far valere le ragioni di uno scalo, il nostro, già funzionante e che può, anche con dei correttivi, contare comunque su una

compagnia, la Lumiwings, che è di buon livello e che non ha nulla da invidiare alle più note compagnie Low-Cost.

Chiaramente sarà necessario far coordinare ben due Regioni e oltretutto farlo fare su una linea, quella adriatica, che oggi non è priva di criticità.

Ecco dunque perché saremo presenti all’incontro per ribadire che il “Gino Lisa” c’è e che con dei collegamenti studiati e puntuali tra i due territori potrà solo fare un gran bene per questa vasta area, alla pari di quello che potrà fare per il nostro territorio di Capitanata.

E in tutto questo gli albergatori dovranno farsi trovare pronti per questa sfida targata già 2024, anno due del neo aeroporto foggiano.

Federalberghi Provincia di Potenza accoglie a braccia aperte il supporto tecnico e promozionale del “Comitato Volo Gino Lisa” per progettare e programmare affinchè l’area

Nord della Basilicata possa trasformarsi in destinazione turistica valorizzando i beni naturali, paesaggistici culturali e storici, nel definire i beni prodotto culturale turistico.

Federalberghi Provincia di Potenza unitamente con altri operatori, Agenzie di Viaggio, Tour Operatori Nazionali ed Internazionali, Guide Turistiche, promuoverà degli incontri per

aggregare l’intero comparto del Turismo per contribuire allo sviluppo economico e sociale delle Imprese Alberghiere e della Regione Basilicata sottolineando l’importanza e la scelta

nella futura Giunta Regionale della Basilicata, dopo le Elezioni Regionali del 20 – 21 aprile 2024 prossimo, di un Assessorato al Turismo”.

Lo riporta una nota del Presidente Comitato Vola Gino Lisa Avv. Maurizio Antonio Gargiulo