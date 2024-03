Nel corso della mattinata del 7 marzo 2024, gli agenti Viabilisti della Polizia Locale di Foggia hanno condotto approfonditi controlli a largo raggio in diverse aree della città, mirati a garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Si sono riscontrate oltre 100 violazioni, sulle quali sono state applicate le relative sanzioni, principalmente per quanto riguarda la sosta e la velocità, attraverso l’utilizzo di un autovelox posizionato lungo via Manfredonia.

In particolare, sono stati eseguiti controlli e comminate sanzioni anche in via Napoli, dove la presenza di veicoli in divieto di sosta comprometteva la fluidità del transito dei pullman di linea e degli autobus urbani.

Le infrazioni riscontrate hanno interessato diverse zone della città, tra cui corso Roma, corso Giannone, corso Garibaldi, piazza Martiri Triestini, piazzale Italia e il Quartiere Ferrovia.

Le violazioni riguardavano principalmente la sosta in prossimità di intersezioni stradali, attraversamenti pedonali, posti e scivoli per disabili, fermate bus e divieti di sosta in generale.

Va sottolineato che i controlli proseguiranno al fine di assicurare il rispetto delle norme del traffico e garantire la sicurezza stradale.