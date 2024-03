Foggia. “L’incontro di Bari tra i rappresentanti del Comitato per la rinascita industriale e occupazionale dello stabilimento ex Tozzi, gli assessori alle Attività produttive ed al Bilancio del Comune di Foggia e il Presidente della Task force regionale per l’occupazione, Leo Caroli, rappresenta senz’altro un primo segnale positivo per la ripresa di un confronto legato al futuro industriale del sito produttivo e dei suoi 114 lavoratori licenziati a maggio scorso”.

È quanto affermano in una nota congiunta il segretario generale della Camera del Lavoro di Foggia, Gianni Palma, e il segretario generale della Fiom di Capitanata, Marco Potenza.

“È necessario che Istituzioni, tutte, si adoperino per favorire nuovi soggetti industriali attraverso la costruzione di una road map che garantisca la continuità produttiva ed occupazionale, anche in un’ottica di reindustrializzazione, dello storico stabilimento foggiano.

In tal senso la decisione di convocare il commissario giudiziale della G&W Electric ad un tavolo allargato al Comune di Foggia e alla Regione Puglia, rappresenta – proseguono Cgil e Fiom provinciali – senz’altro un fatto importante per procedere velocemente all’individuazione di uno o più soggetti industriali in grado di portare attività produttive e di dare un futuro ai lavoratori”.

Ma per Palma e Pazienza “Adesso occorre che dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy giunga immediatamente la convocazione del tavolo di crisi, sospeso proprio da maggio 2023, per mettere in campo tutti gli strumenti necessari per sostenere e risolvere una crisi occupazionale che sta avendo un impatto drammatico non solo per le famiglie interessate, ma per tutto il territorio di Capitanata. Le lavoratrici e i lavoratori ex G&W, dopo quasi un anno di lotta che ha permesso di far rimanere una luce accesa sulla vertenza, hanno il diritto di avere risposte concrete”.