Angiola (Cambia), una filastrocca per Episcopo & Co

Per raccontare quello che sta accadendo in queste ore al Comune di Foggia, forse basta una breve filastrocca. Lo scrive il consigliere comunale Nunzio Angiola.

“A Foggia gira una strana lezione: la crisi si cura… con più poltrone. Questo assessore non si tocca, è deciso, quell’altro pure resta lì, ben saldo e sorriso.

Su uno soltanto si può meditare, ma piano, piano… senza disturbare. E allora che fa la nostra amministrazione?

Non leva sedie: allarga il salone. Un capo di gabinetto, esterno e brillante, un direttore generale, nuovo di zecca e importante. Domani chissà, con zelo e devozione, arriverà pure il custode delle poltrone. Perché a Foggia la logica è questa, evidente: se nessuno si muove… si aggiunge altra gente.

E così la città resta lì ad aspettare, mentre in Comune si continua… ad accomodare”. Al di là dell’ironia, la questione è molto seria. La crisi politica al Comune di Foggia non si risolve moltiplicando incarichi o inventando nuove poltrone per tenere insieme equilibri sempre più fragili. Foggia ha bisogno di scelte chiare, responsabilità politica e capacità di governo. Non di un salotto sempre più grande per far sedere tutti”.

Lo riporta Nunzio Angiola, Consigliere comunale – Foggia, segretario provinciale movimento Cambia.