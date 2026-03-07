Edizione n° 5997

Home // Attualità // Arturo “Pino” Pinori torna a casa dopo 91 giorni di coma

ARTURO PINORI Arturo “Pino” Pinori torna a casa dopo 91 giorni di coma

Dopo un grave incidente a Calcinaia lo scorso novembre, il giovane della juniores dell’Urbino Taccola, ha finalmente lasciato il centro di riabilitazione e torna a casa

Arturo “Pino” Pinori torna a casa dopo 91 giorni di coma

Arturo “Pino” Pinori - Fonte Immagine: Facebook, Comune di Vicopisano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Marzo 2026
Attualità

Dopo un grave incidente a Calcinaia lo scorso novembre, Arturo «Pino» Pinori, giovane della juniores dell’Urbino Taccola, ha finalmente lasciato il centro di riabilitazione e torna a casa. La notte tra il 29 e il 30 novembre, lo scontro in scooter lo aveva costretto in coma, mettendo in apprensione amici, famiglia e comunità per 91 giorni di angoscia e attesa.

Il ritorno a Calci
Domenica scorsa Arturo ha varcato la soglia di casa. Il percorso di recupero proseguirà, ma ora potrà affrontare le prove quotidiane tra le mura domestiche, circondato dall’affetto della famiglia e degli amici. Ad accoglierlo c’era un’intera comunità che ha vissuto con ansia ogni aggiornamento sul suo stato di salute, sperando di rivedere il sorriso che l’incidente aveva spento improvvisamente.

L’affetto e il sostegno della comunità
La sua squadra e le istituzioni locali si sono strette intorno a lui. La società sportiva ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale dei genitori, Andrea e Tiziana, definiti i “punti più importanti in classifica” per la dignità e la forza dimostrata durante questa prova. Anche il Comune di Vicopisano ha voluto celebrare il ritorno di Pino, ricordando come la sua battaglia sia diventata la sfida di un intero territorio.

Oggi, il sorriso di Arturo è il simbolo di resilienza, coraggio e rinascita, una vittoria che va oltre lo sport e che ha commosso tutta la comunità.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

