Edizione n° 5998

BALLON D'ESSAI

CASO ROMOLI // Caso Romoli, il Tg2 chiarisce: la spilla non è una croce celtica ma un’onorificenza
7 Marzo 2026 - ore  09:09

CALEMBOUR

CONCORSI FOGGIA // Concorsi al Comune di Foggia: pubblicate le graduatorie per funzionario contabile e avvocato
6 Marzo 2026 - ore  20:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Cerignola si conferma città attenta all’inclusione e all’accessibilità culturale

CERIGNOLA CULTURALE Cerignola si conferma città attenta all’inclusione e all’accessibilità culturale

Il primo appuntamento, in programma questa sera, segna un importante passo avanti nel percorso di apertura e partecipazione culturale

Cerignola si conferma città attenta all’inclusione e all’accessibilità culturale

Cerignola si conferma città attenta all’inclusione e all’accessibilità culturale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Marzo 2026
Cerignola // Cronaca //

Un impegno che testimonia la volontà dell’amministrazione comunale di promuovere una cultura realmente inclusiva

Cerignola si conferma città attenta all’inclusione e all’accessibilità culturale. Nell’ambito della stagione teatrale 2025/2026, così come fatto nelle precedenti rassegne, il Comune ospiterà spettacoli di teatro accessibile, un’iniziativa che rappresenta un unicum nel panorama del Centro-Sud Italia.

Il primo appuntamento, in programma questa sera, segna un importante passo avanti nel percorso di apertura e partecipazione culturale, rendendo il teatro fruibile anche alle persone con disabilità sensoriali grazie a strumenti e servizi dedicati. Con questa iniziativa, Cerignola si distingue come l’unico comune dell’Italia centro-meridionale a proporre, all’interno della propria stagione teatrale, uno spettacolo progettato secondo criteri di piena accessibilità.

L’obiettivo è quello di abbattere le barriere culturali e sociali, garantendo a tutti i cittadini la possibilità di vivere l’esperienza teatrale in modo completo e condiviso. Un impegno concreto che testimonia la volontà dell’amministrazione comunale di promuovere una cultura realmente inclusiva.

“Il teatro deve essere uno spazio aperto a tutti, senza eccezioni. Con questo appuntamento Cerignola compie un passo significativo verso una cultura più giusta e partecipata. Essere l’unico comune del Centro-Sud a inserire uno spettacolo accessibile nella propria stagione teatrale è motivo di grande orgoglio, ma soprattutto è il segno di una visione: quella di una città che non lascia indietro nessuno e che considera l’accesso alla cultura un diritto fondamentale”, hanno dichiarato il Sindaco Francesco Bonito e la vicesindaca con delega alla Cultura Maria Dibisceglia.

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO