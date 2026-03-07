Un impegno che testimonia la volontà dell’amministrazione comunale di promuovere una cultura realmente inclusiva

Cerignola si conferma città attenta all’inclusione e all’accessibilità culturale. Nell’ambito della stagione teatrale 2025/2026, così come fatto nelle precedenti rassegne, il Comune ospiterà spettacoli di teatro accessibile, un’iniziativa che rappresenta un unicum nel panorama del Centro-Sud Italia.

Il primo appuntamento, in programma questa sera, segna un importante passo avanti nel percorso di apertura e partecipazione culturale, rendendo il teatro fruibile anche alle persone con disabilità sensoriali grazie a strumenti e servizi dedicati. Con questa iniziativa, Cerignola si distingue come l’unico comune dell’Italia centro-meridionale a proporre, all’interno della propria stagione teatrale, uno spettacolo progettato secondo criteri di piena accessibilità.

L’obiettivo è quello di abbattere le barriere culturali e sociali, garantendo a tutti i cittadini la possibilità di vivere l’esperienza teatrale in modo completo e condiviso. Un impegno concreto che testimonia la volontà dell’amministrazione comunale di promuovere una cultura realmente inclusiva.

“Il teatro deve essere uno spazio aperto a tutti, senza eccezioni. Con questo appuntamento Cerignola compie un passo significativo verso una cultura più giusta e partecipata. Essere l’unico comune del Centro-Sud a inserire uno spettacolo accessibile nella propria stagione teatrale è motivo di grande orgoglio, ma soprattutto è il segno di una visione: quella di una città che non lascia indietro nessuno e che considera l’accesso alla cultura un diritto fondamentale”, hanno dichiarato il Sindaco Francesco Bonito e la vicesindaca con delega alla Cultura Maria Dibisceglia.